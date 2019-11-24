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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 108796 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Владелец Louis Vuitton намерен приобрести Tiffany за 16 млрд долларов

Владелец Louis Vuitton намерен приобрести Tiffany за 16 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 11574 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy намерена купить крупнейшую транснациональную ювелирную компанию Tiffany и продвигается к завершению этой сделки. Об этом сообщил в воскресенье агентству France-Presse (AFP) источник, близкий к переговорам, передает УНН. Тем самым издание подтвердило информацию, которую ранее приводили газеты The Wall Street Journal, Financial Times и The New York Times.

Согласно данным источника, с учетом задолженности Tiffany французской корпорации размер сделки может превысить 16,65 млрд долларов. Сейчас проходят заседания советов руководителей двух компаний. По данным источника, соглашение по сделке, скорее всего, будет достигнуто до открытия парижской бирже до утра понедельника, но возможны и другие варианты. Источник подчеркнул при этом, что заключение соглашения “более чем вероятно”.

По сведениям AFP, в случае заключения это станет крупнейшей сделкой в истории компании LVMH, принадлежащий французскому миллиардеру Бернару Арно. Это не только значительно укрепит позиции LVMH на американском рынке, но и усилит компанию в мировом ювелирном секторе. В 2011 году LVMH уже купила известную итальянскую фирму Bulgari — размер сделки составил 5,2 млрд долларов. Основными конкурентами в сфере выпуска и торговли ювелирными изделиями для LVMH являются компании Cartier и Van Cleef & Arpels.

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Компании уже второй раз в этом году возвращаются к данному вопросу о соглашении. AFP в связи с этим сообщает, что на этот раз LVMH, изучив финансовую ситуацию Tiffany повысила на прошлой неделе размер своей финансовой предложения — с начальных 120 долларов за акцию до примерно 130 долларов. В настоящее время, по данным AFP, речь идет уже о 135 долларов за акцию, что и составляет общую стоимость в более чем 16,3 млрд долларов.

Компания Tiffany была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани и Джоном Янгом. Первый ее магазин был открыт на Манхэттене в 1853 году на углу Пятой авеню и пятьдесят седьмой улице. В настоящее время вблизи от него находится небоскреб Trump Tower, что принадлежит президенту США. Офис компании расположен в Нью-Йорке.

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