Владелец Louis Vuitton намерен приобрести Tiffany за 16 млрд долларов

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy намерена купить крупнейшую транснациональную ювелирную компанию Tiffany и продвигается к завершению этой сделки. Об этом сообщил в воскресенье агентству France-Presse (AFP) источник, близкий к переговорам, передает УНН. Тем самым издание подтвердило информацию, которую ранее приводили газеты The Wall Street Journal, Financial Times и The New York Times.