Власник Louis Vuitton має намір придбати Tiffany за 16 млрд доларів

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Французька група компаній по випуску предметів розкоші LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy має намір купити найбільшу транснаціональну ювелірну компанію Tiffany і просувається до завершення цієї угоди. Про це повідомило у неділю агентству France-Presse (AFP) джерело, близьке до переговорів, передає УНН. Тим самим видання підтвердило інформацію, яку раніше наводили газети The Wall Street Journal, Financial Times та The New York Times.