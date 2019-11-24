Власник Louis Vuitton має намір придбати Tiffany за 16 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Французька група компаній по випуску предметів розкоші LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy має намір купити найбільшу транснаціональну ювелірну компанію Tiffany і просувається до завершення цієї угоди. Про це повідомило у неділю агентству France-Presse (AFP) джерело, близьке до переговорів, передає УНН. Тим самим видання підтвердило інформацію, яку раніше наводили газети The Wall Street Journal, Financial Times та The New York Times.
Відповідно до даних джерела, з урахуванням заборгованості Tiffany французької корпорації розмір угоди може перевищити 16,65 млрд доларів. Наразі проходять засідання рад керівників двох компаній. За даними джерела, угода по угоді, швидше за все, буде досягнуто до відкриття паризької біржі до ранку понеділка, але можливі й інші варіанти. Джерело підкреслило при цьому, що укладення угоди “більш ніж ймовірно”.
За відомостями AFP, в разі укладення це стане найбільшою угодою в історії компанії LVMH, що належить французькому мільярдеру Бернару Арно. Це не тільки значно зміцнить позиції LVMH на американському ринку, а й посилить компанію в світовому ювелірному секторі. У 2011 році LVMH вже купила відому італійську фірму Bulgari — розмір угоди склав 5,2 млрд доларів. Основними конкурентами в сфері випуску та торгівлі ювелірними виробами для LVMH є компанії Cartier і Van Cleef & Arpels.
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Компанії вже вдруге в цьому році повертаються до даного питання про угоду. AFP в зв’язку з цим повідомляє, що на цей раз LVMH, вивчивши фінансову ситуацію Tiffany, підвищила минулого тижня розмір своєї фінансової пропозиції — з початкових 120 доларів за акцію до приблизно 130 доларів. В даний час, за даними AFP, мова йде вже про 135 доларів за акцію, що і становить загальну вартість в більш ніж 16,3 млрд доларів.
Компанія Tiffany була заснована в 1837 році Чарльзом Льюїсом Тіффані і Джоном Янгом. Перший її магазин був відкритий на Манхеттені у 1853 році на розі П’ятої авеню і 57-ої вулиці. В даний час поблизу від нього знаходиться хмарочос Trump Tower, що належить президенту США. Офіс компанії розташований в Нью-Йорку.