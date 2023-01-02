Военный корреспондент из Германии получил ранения на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Корреспондент BILD Бьорн Штритцель во время освещения войны в Украине получил осколочное ранение в голову. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.
Детали
Как сообщил сам журналист, когда произошел взрыв в одном из городов, он получил ранение на лбу. Он считает, что обломок ракеты упал неподалеку, стекло разлетелось в разные стороны и зацепило корреспондента.
Главный редактор издания Йоханнес Бойе заверил, что угрозы жизни журналиста нет.
"Однако это напоминает все трудности, из-за которых проходят репортеры в Украине, чтобы говорить правду", - написал Бойе в Twitter.
Thanks for all the messages, I am fine, just cut on forehead most likely by glass splinter.
Был инвентарь при blast happened. https://t.co/zk9RRVMkGg