Военный корреспондент из Германии получил ранения на востоке Украины

Детали

Как сообщил сам журналист, когда произошел взрыв в одном из городов, он получил ранение на лбу. Он считает, что обломок ракеты упал неподалеку, стекло разлетелось в разные стороны и зацепило корреспондента.

Главный редактор издания Йоханнес Бойе заверил, что угрозы жизни журналиста нет.

"Однако это напоминает все трудности, из-за которых проходят репортеры в Украине, чтобы говорить правду", - написал Бойе в Twitter.

Thanks for all the messages, I am fine, just cut on forehead most likely by glass splinter.

—Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023