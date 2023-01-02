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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Военный корреспондент из Германии получил ранения на востоке Украины

Киев • УНН

 • 507303 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Корреспондент BILD Бьорн Штритцель во время освещения войны в Украине получил осколочное ранение в голову. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Военный корреспондент из Германии получил ранения на востоке Украины

Детали

Как сообщил сам журналист, когда произошел взрыв в одном из городов, он получил ранение на лбу. Он считает, что обломок ракеты упал неподалеку, стекло разлетелось в разные стороны и зацепило корреспондента.

Главный редактор издания Йоханнес Бойе заверил, что угрозы жизни журналиста нет.

"Однако это напоминает все трудности, из-за которых проходят репортеры в Украине, чтобы говорить правду", - написал Бойе в Twitter.

Thanks for all the messages, I am fine, just cut on forehead most likely by glass splinter.
Был инвентарь при blast happened. https://t.co/zk9RRVMkGg

—Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023

Украинские Национальные Новости

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