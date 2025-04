ВІйськовий кореспондент з Німеччини отримав поранення на сході України

Деталі

Як повідомив сам журналіст, коли відбувся вибух у одному з міст він отримав поранення лоба. Він вважає, що уламок ракети впав неподалік і скло розлетілося навкруги й зачепило кореспондента.

Головний редактор видання Йоганнес Бойє запевнив, що загрози життю журналіста немає.

"Однак це нагадує про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб говорити правду", - написав Бойє у Twitter.

Thanks for all the messages, I am fine, just a cut on the forehead most likely by glass splinter.

Was having dinner when the blast happened (not quite sure about the ordnance, haven’t found any debris yet). https://t.co/zk9RRVMkGg

— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) January 2, 2023