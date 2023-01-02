ВІйськовий кореспондент з Німеччини отримав поранення на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Кореспондент BILD Бйорн Штрітцель під час висвітлення війни в Україні отримав осколкове поранення в голову. Про це він повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
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Як повідомив сам журналіст, коли відбувся вибух у одному з міст він отримав поранення лоба. Він вважає, що уламок ракети впав неподалік і скло розлетілося навкруги й зачепило кореспондента.
Головний редактор видання Йоганнес Бойє запевнив, що загрози життю журналіста немає.
"Однак це нагадує про всі труднощі, через які проходять репортери в Україні, щоб говорити правду", - написав Бойє у Twitter.
Thanks for all the messages, I am fine, just a cut on the forehead most likely by glass splinter.
Was having dinner when the blast happened (not quite sure about the ordnance, haven’t found any debris yet). https://t.co/zk9RRVMkGg