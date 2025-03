Отмывание денег и мошенничество: в США задержали четырех россиян

Так, по информации консульства, в период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США арестовали трех украинских хакеров

"Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое, как выяснилось позже по информации Федерального бюро тюрем, находится в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем", - говорится в сообщении.

В генконсульстве также отметили, что ситуация находится на особом контроле.

Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем.

Держим ситуацию на особом контроле.

- Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018

В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрения в отмывания денег и сговоре с целью мошенничества.

- Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018