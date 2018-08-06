Отмывание денег и мошенничество: в США задержали четырех россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Нью-Йорке в Twitter, передает УНН.
Так, по информации консульства, в период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США арестовали трех украинских хакеров
"Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое, как выяснилось позже по информации Федерального бюро тюрем, находится в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем", - говорится в сообщении.
В генконсульстве также отметили, что ситуация находится на особом контроле.
Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем.
Держим ситуацию на особом контроле.
В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрения в отмывания денег и сговоре с целью мошенничества.- Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018