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Отмывание денег и мошенничество: в США задержали четырех россиян

Отмывание денег и мошенничество: в США задержали четырех россиян

Киев  •  УНН

 • 10889 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В США сотрудники ФБР задержали четырех россиян, которым инкриминируют отмывание денег и мошенничество. Об этом говорится в сообщении генерального консульства РФ в Нью-Йорке в Twitter, передает УНН.

Так, по информации консульства, в период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

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"Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое, как выяснилось позже по информации Федерального бюро тюрем, находится в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем", - говорится в сообщении.

В генконсульстве также отметили, что ситуация находится на особом контроле.

Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем.
Держим ситуацию на особом контроле.

- Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018

В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрения в отмывания денег и сговоре с целью мошенничества.

- Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018

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