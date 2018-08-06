Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
Так, за інформацією консульства, у період з 1 по 3 серпня 2018 нью-йоркським відділенням Федерального бюро розслідувань США були затримані четверо громадян Росії за підозрою у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США заарештували трьох українських хакерів
"Один з них був арештований в Бостоні і етапований в Нью-Йорк. Двоє, як з'ясувалося пізніше з інформацією Федерального бюро в'язниць, перебуває в Лос-Анджелесі, місцезнаходження четвертого з'ясовуємо", - йдеться у повідомленні.
У генконсульстві також наголосили, що ситуація перебуває на особливому контролі.
Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем.
Держим ситуацию на особом контроле.
В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 серпня 2018 р.