Взрыв дома в Сумах устроил психически больной житель
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Главное управление Национальной полиции Украины в Сумской области сообщило, что взрыв в жилом доме в Сумах, в результате которого погиб человек, устроил его житель, находящийся на постоянном учете у психиатра, передает УНН.
В сообщении говорится, что после семейной ссоры 59-летний мужчина, владелец квартиры на седьмом этаже, нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газ и поджег сигарету.
Взрыв произошел во вторник вечером в результате возгорания газовоздушной смеси. В результате взрыва погибла 64-летняя пенсионерка, жившая в квартире этажом ниже, сам человек с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног - общей площадью около 20% поверхности тела, 1-2-й степени - попал в реанимацию.
К медикам за помощью обратилась семья, живущая по соседству, - две женщины и двое малолетних мальчиков. Взрывом разрушено перекрытие между двумя квартирами 6-го и 7-го этажей, повреждены перекрытия между этажами выше и ниже эпицентра взрыва, а также межкомнатные стены двух квартир и окна этого и соседних домов.
С места происшествия эвакуировали 64 жильца дома, расселением людей занялась власть; работники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и охрану поврежденного дома, сообщил начальник ГУНП Сумской области Николай Лушпиенко.
По факту взрыва следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), проводятся первоочередные следственные действия, опрашиваются свидетели и потерпевшие.