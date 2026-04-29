Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1м/с
64%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Швеция
Крым
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 25716 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 34080 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 46234 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 61062 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 59347 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Шахед-136
Техника

Верховный суд США ограничил действие ключевого механизма защиты избирательных прав меньшинств

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Суд ограничил возможность меньшинств оспаривать границы избирательных округов. Решение поддержало республиканцев и повлияет на ноябрьские выборы в Конгресс.

Верховный суд США ограничил действие ключевого механизма защиты избирательных прав меньшинств
Фото: Reuters

Верховный суд США отменил ключевое положение Закона об избирательных правах, которое позволяло меньшинствам оспаривать избирательные округа как дискриминационные. Решение было принято 6 голосами против 3. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Суд поддержал позицию республиканцев Луизианы и администрации президента Дональда Трампа, заблокировав карту округов, которая предусматривала создание второго округа с большинством чернокожего населения. Решение может повлиять на подготовку к выборам в Конгресс в ноябре, в частности, в вопросе возможного пересмотра границ округов в штатах.

Последствия для избирательной системы

Либеральные судьи, представители правозащитных организаций и демократы раскритиковали решение, заявив, что оно ослабляет Раздел 2 Закона об избирательных правах.

Это серьезно подрывает один из главных инструментов защиты избирателей из числа меньшинств

– заявили критики решения.

Положение Раздела 2 ранее позволяло оспаривать избирательные карты даже без прямых доказательств расовой дискриминации, если они фактически уменьшали влияние голосов меньшинств. Его значение возросло после решения Верховного суда в 2013 году, которым была отменена другая часть этого закона.

Решение

Решение подготовил судья Сэмюэл Алито, к которому присоединились другие консервативные судьи. В своей позиции он отметил, что применение закона должно быть сосредоточено на доказательстве преднамеренной дискриминации в соответствии с 15-й поправкой к Конституции США.

На фоне этого решения в стране продолжается политическая борьба за перераспределение избирательных округов. В Луизиане, где темнокожее население составляет около трети жителей, действует шесть округов в Палату представителей США, а первичные выборы запланированы на 16 мая. Эксперты считают, что штаты могут попытаться изменить карты округов накануне выборов, однако полное влияние решения пока не определено.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Верховный суд Соединенных Штатов
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты