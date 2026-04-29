Верховный суд США ограничил действие ключевого механизма защиты избирательных прав меньшинств

Верховный суд США отменил ключевое положение Закона об избирательных правах, которое позволяло меньшинствам оспаривать избирательные округа как дискриминационные. Решение было принято 6 голосами против 3. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Суд поддержал позицию республиканцев Луизианы и администрации президента Дональда Трампа, заблокировав карту округов, которая предусматривала создание второго округа с большинством чернокожего населения. Решение может повлиять на подготовку к выборам в Конгресс в ноябре, в частности, в вопросе возможного пересмотра границ округов в штатах.

Последствия для избирательной системы

Либеральные судьи, представители правозащитных организаций и демократы раскритиковали решение, заявив, что оно ослабляет Раздел 2 Закона об избирательных правах.

Это серьезно подрывает один из главных инструментов защиты избирателей из числа меньшинств – заявили критики решения.

Положение Раздела 2 ранее позволяло оспаривать избирательные карты даже без прямых доказательств расовой дискриминации, если они фактически уменьшали влияние голосов меньшинств. Его значение возросло после решения Верховного суда в 2013 году, которым была отменена другая часть этого закона.

Решение

Решение подготовил судья Сэмюэл Алито, к которому присоединились другие консервативные судьи. В своей позиции он отметил, что применение закона должно быть сосредоточено на доказательстве преднамеренной дискриминации в соответствии с 15-й поправкой к Конституции США.

На фоне этого решения в стране продолжается политическая борьба за перераспределение избирательных округов. В Луизиане, где темнокожее население составляет около трети жителей, действует шесть округов в Палату представителей США, а первичные выборы запланированы на 16 мая. Эксперты считают, что штаты могут попытаться изменить карты округов накануне выборов, однако полное влияние решения пока не определено.

