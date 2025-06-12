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Венгрия и Словакия будут бойкотировать план ЕС по прекращению импорта энергоносителей из рф - Сийярто

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Венгрия и Словакия не поддержат план Еврокомиссии по прекращению закупки газа, нефти и ядерного топлива у рф. Они считают это нарушением суверенитета.

Венгрия и Словакия будут бойкотировать план ЕС по прекращению импорта энергоносителей из рф - Сийярто

Венгрия и Словакия не поддержат план Европейской комиссии по прекращению закупки газа, нефти и ядерного топлива у россии на встрече министров энергетики ЕС 16 июня в Люксембурге. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует УНН.

Детали

По его словам, он провел разговор с главой МИД Словакии Юраем Бланаром, в ходе которой они скоординировали позицию обеих стран по инициативе Еврокомиссии.

Брюссель хочет поддержать Украину, удвоив или утроив расходы на коммунальные услуги венгерских семей. Мы же не позволим взимать с венгерских семей финансовое обеспечение продолжения войны в Украине!

- написал Сийярто.

По его словам, Венгрия и Словакия не могут согласиться на "такое грубое нарушение нашего суверенитета".

"Формирование национальной энергетической политики является вопросом суверенитета, и никто извне не может в это вмешиваться. Мы не готовы менять наши существующие энергоносители на более дорогие и неубедительные энергоносители ради Брюсселя или Киева", - резюмировал венгерский дипломат.

Напомним

По информации Рolitico, Франция и Бельгия пока что не готовы поддержать запрет ЕС на импорт российского сжиженного газа, опасаясь экономических последствий и ища альтернативные источники снабжения.

россия зарабатывает миллиарды на экспорте нефти на Запад, что позволяет финансировать войну. Доходы рф от ископаемого топлива упали лишь на 5% в 2024, несмотря на санкции.

россия продолжает уделять приоритетное внимание военным расходам, несмотря на снижение доходов от нефти и газа - британская разведка07.05.25, 15:05 • 5223 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Брюссель
Словакия
Венгрия
Украина
Tesla
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