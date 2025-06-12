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Угорщина та Словаччина бойкотуватимуть план ЄС з припинення імпорту енергоносіїв з рф - Сійярто

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

Угорщина та Словаччина не підтримають план Єврокомісії щодо припинення закупівлі газу, нафти та ядерного палива у рф. Вони вважають це порушенням суверенітету.

Угорщина та Словаччина бойкотуватимуть план ЄС з припинення імпорту енергоносіїв з рф - Сійярто

Угорщина та Словаччина не підтримають план Європейської комісії щодо припинення закупівлі газу, нафти та ядерного палива у росії на зустрічі міністрів енергетики ЄС 16 червня у Люксембурзі. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує УНН.

Деталі

За його словами, він провів розмову з главою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром, під час якої вони скоординували позицію обох країн щодо ініціативи Єврокомісії.

Брюссель хоче підтримати Україну, подвоївши або потроївши витрати на комунальні послуги угорських сімей. Ми ж не дозволимо стягувати з угорських родин фінансове забезпечення продовження війни в Україні!

- написав Сійярто.

За його словами, Угорщина та Словаччина не можуть погодитися на "таке грубе порушення нашого суверенітету".

"Формування національної енергетичної політики є питанням суверенітету, і ніхто ззовні не може в це втручатися. Ми не готові міняти наші існуючі енергоносії на більш дорогі та непереконливі енергоносії заради Брюсселя чи Києва", - резюмував угорський дипломат.

Нагадаємо

За інформацією Рolitico, Франція та Бельгія поки що не готові підтримати заборону ЄС на імпорт російського скрапленого газу, побоюючись економічних наслідків та шукаючи альтернативні джерела постачання.

росія заробляє мільярди на експорті нафти на Захід, що дозволяє фінансувати війну. Доходи рф від викопного палива впали лише на 5% у 2024, попри санкції.

росія продовжує надавати пріоритет воєнним витратам попри зниження доходів від нафти і газу - британська розвідка07.05.25, 15:05 • 5225 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Брюссельський столичний регіон
Словаччина
Угорщина
Україна
Tesla
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