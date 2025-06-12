Угорщина та Словаччина бойкотуватимуть план ЄС з припинення імпорту енергоносіїв з рф - Сійярто

Угорщина та Словаччина не підтримають план Європейської комісії щодо припинення закупівлі газу, нафти та ядерного палива у росії на зустрічі міністрів енергетики ЄС 16 червня у Люксембурзі. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує УНН.

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За його словами, він провів розмову з главою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром, під час якої вони скоординували позицію обох країн щодо ініціативи Єврокомісії.

Брюссель хоче підтримати Україну, подвоївши або потроївши витрати на комунальні послуги угорських сімей. Ми ж не дозволимо стягувати з угорських родин фінансове забезпечення продовження війни в Україні! - написав Сійярто.

За його словами, Угорщина та Словаччина не можуть погодитися на "таке грубе порушення нашого суверенітету".

"Формування національної енергетичної політики є питанням суверенітету, і ніхто ззовні не може в це втручатися. Ми не готові міняти наші існуючі енергоносії на більш дорогі та непереконливі енергоносії заради Брюсселя чи Києва", - резюмував угорський дипломат.

Нагадаємо

За інформацією Рolitico, Франція та Бельгія поки що не готові підтримати заборону ЄС на імпорт російського скрапленого газу, побоюючись економічних наслідків та шукаючи альтернативні джерела постачання.

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