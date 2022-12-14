Великобритания займется обучением украинских судей вести дела о военных преступлениях армии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Великобритания займется обучением группы из 90 украинских судей вести дела о военных преступлениях против российских солдат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.
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«Группа из 90 украинских судей пройдёт обучение, предоставленное Великобританией, для проведения судебных процессов относительно военных преступлений российских солдат», - говориться в сообщении.
Детали
Отмечается, что первая группа судей присутствовала на заседаниях в секретном месте в регионе на прошлой неделе, и в ближайшие месяцы последуют другие в рамках инвестиций в размере 2,5 млн фунтов стерлингов (3 млн долларов).
Генпрокурор страны Виктория Прентис сказала Sky News, что это обеспечит преследование виновных в злодеяниях беспрецедентных масштабов, пока конфликт продолжается.
Ожидается, что подавляющее большинство судебных процессов по военным преступлениям будет проводиться в стране украинскими судьями.
Дополнение
В Украине зарегистрировано уже 40 тыс. российских военных преступлений. Однако вместо сосредоточения на каждом отдельном деле предпочтение отдадут расследованию двух преступлений, указали в Минюсте.