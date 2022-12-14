Велика Британія займеться навчанням українських суддів вести справи про воєнні злочини армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Велика Британія візьметься за навчання групи з 90 українських суддів вести справи про воєнні злочини проти російських солдатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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«Група з 90 українських суддів пройде навчання, надане Великою Британією, для проведення судових процесів щодо воєнних злочинів російських солдатів», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що перша група суддів була присутня на засіданнях у секретному місці в регіоні минулого тижня, і в найближчі місяці будуть інші в межах інвестицій обсягом 2,5 млн фунтів стерлінгів (3 млн доларів).
Генпрокурор країни Вікторія Прентіс сказала Sky News, що це забезпечить переслідування винних у злочинах безпрецедентних масштабів, доки конфлікт триває.
Очікується, що переважна більшість судових процесів щодо воєнних злочинів проводитиметься в країні українськими суддями.
Доповнення
В Україні зареєстровано вже 40 тис. російських воєнних злочинів. Однак замість зосередження на кожній окремій справі перевагу віддадуть розслідуванню двох злочинів, вказали в Мін'юсті.