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Важные изменения в подготовке мобилизованных: новые сроки и условия обучения

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В Украине увеличили срок базовой подготовки мобилизованных с 30 до 45 дней. Новые правила касаются военнообязанных, мобилизованных после 1 ноября.

Военнообязанные, которые направляются в учебные центры, уже не будут проходить подготовку в течение 30 дней, как это было раньше. Это касается тех, кого мобилизовали после 1 ноября.

Пишет УНН со ссылкой на брифинг представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина.

В Украине увеличили продолжительность базовой подготовки мобилизованных.

Сейчас военнообязанные, которые направляются в учебные центры, будут проходить подготовку не 30 дней, как раньше, а 45. Во время брифинга представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что это касается тех, кого мобилизовали после 1 ноября.

Анонсируется, что это будет гораздо более качественная подготовка молодых воинов. Как по контракту, так и по мобилизации 

- подчеркнул чиновник.

Из работников ТЦК бригады не создаются, а по военнослужащим распоряжений не поступало - представитель областного терцентра комплектования13 нояб. 2024, 14:13 • 9170 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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