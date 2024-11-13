Важные изменения в подготовке мобилизованных: новые сроки и условия обучения

Военнообязанные, которые направляются в учебные центры, уже не будут проходить подготовку в течение 30 дней, как это было раньше. Это касается тех, кого мобилизовали после 1 ноября.

Пишет УНН со ссылкой на брифинг представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина.

В Украине увеличили продолжительность базовой подготовки мобилизованных.

Сейчас военнообязанные, которые направляются в учебные центры, будут проходить подготовку не 30 дней, как раньше, а 45. Во время брифинга представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отметил, что это касается тех, кого мобилизовали после 1 ноября.

Анонсируется, что это будет гораздо более качественная подготовка молодых воинов. Как по контракту, так и по мобилизации - подчеркнул чиновник.

Из работников ТЦК бригады не создаются, а по военнослужащим распоряжений не поступало - представитель областного терцентра комплектования