Стоимость лекарств, или Почему аптекам достается на орехи за производителей

- Владимир Васильевич, так виновна или нет аптека в том, что время от времени так стремительно растет цена на лекарства?

- Цены растут на все, не только на лекарства. Дорожают продукты питания, коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте ... Но лекарства - это то, что самое необходимое человеку, который заболел, и поэтому, конечно же, цена на них беспокоит рядового украинца больше всего. Но обвинения аптек в этом беспочвенны, поскольку цены на лекарства в целом формируют производители. Аптеки имеют свою наценку 10-25%, которая на большое количество лекарственных средств регулируется государством. Сегодня аптечная розничная надбавка составляет в среднем по Украине 19,6%. Но надо понимать, что производители напрямую лекарства в аптеки не поставляют. Это делают дистрибьюторы, которые также в цену лекарственного средства закладывают оптовую надбавку.

Опять же, если дорожает в Украине иностранная валюта, меняется закупочная цена на лекарственные средства, субстанции, дорожают трудовые ресурсы, растут цены на коммунальные услуги, увеличиваются затраты на привлечение банковских ресурсов и тому подобное. И все это отражается на ценах на лекарственные средства.

- А как насчет зависимости от импорта?

- Он играет не последнюю роль в ценообразовании. Наша фармацевтическая отрасль чрезвычайно импортозависимая. И даже отечественные производители зависят от импортной составляющей, так как сырьевые ресурсы, компоненты, которые входят в состав лекарственных средств, упаковочные материалы, оборудование и многое другое закупается за рубежом. И это также влияет на формирование цены.

- В СМИ, кстати, на днях появилась информация о том, что цены на лекарства завышены аптеками до 50% за счет маркетинговых соглашений. Что скажете по этому поводу?

- Маркетинговые соглашения являются частью рекламных мероприятий, которые проводит производитель для своих лекарствт, в частности с целью их продвижения. Кроме маркетинга, производители лекарств организуют для профессионалов здравоохранения конференции, конгрессы, семинары, медицинские представители фармацевтических компаний устраивают визиты к врачам для получения сведений, например, о случаях побочных эффектов лекарственных средств и др. Важно не забывать и о главном "двигателе прогресса" - рекламе лекарств. Неправильно говорить, что все эти меры, а также маркетинговые услуги, имеют негативные последствия. Ведь с целью эффективного назначения, лечения пациентов и предоставления информации о лекарствах в аптеке, врач и фармацевт должны знать о новинках фармацевтического рынка.

Алгоритм действий по лекарствам каждый производитель определяет сам. Никто никого не может заставить заключать любые соглашения или проводить другие промоакции. Нет сомнений, что рекламируются препараты также по собственному решению производителя.

Что касается роли аптек в этом вопросе. В Украине много случаев, когда на один препарат под одним международным непатентованным названием (1 МНН) зарегистрировано около 80 торговых названий лекарственных средств. И это конкуренция на фармацевтическом рынке, когда производители, несмотря на уже широкий ассортимент конкретного препарата, принимают решение о его выпуске под новой торговой маркой, с той же дозировкой или объемом.

Затем возникает вопрос, как этот препарат должен оказаться в аптеке, если там уже есть достаточный ассортимент таких лекарств (например, представлено 10 торговых названий), а дополнительного места на аптечной полке для размещения 11-го просто не существует. В таком случае производитель предлагает аптеке дополнительные услуги по размещению лекарственного средства в аптечном учреждении. И это также является конкуренция, прежде всего, в таких услугах заинтересован производитель.

Необходимо понимать, что в Украине зарегистрировано более 13 тысяч препаратов с торговыми названиями, минимальный размер аптечного учреждения - 50 кв. м. Как Вы думаете, реально аптеке угодить всем производителям? Конечно, нет. Всегда будут недовольные.

Сейчас многие аптеки открываются в большем формате по площади, что помогает обеспечить пациентов более широким ассортиментом лекарств, с которым можно ознакомиться на официальных сайтах. Но и в таких аптеках полок недостаточно для всех генерических аналогов лекарственных средств.

Некоторые производители заказывают у аптек исследования и анализ потребительского спроса на конкретные препараты. Это также маркетинг, в котором задействованы работники и дополнительные ресурсы предприятия розничной торговли.

Может ли стоимость маркетинга достигать 50%, как кое-кто это говорит? По моему мнению, это очень сомнительная информация. В конечном итоге эти затраты производитель вкладывает в стоимость своих лекарств.

При заявлениях, которые звучат, что аптеки заставляют платить по 50% от стоимости товара, возникает вопрос, какая же тогда себестоимость препаратов, которые доходят до пациента? Ведь в цену таблетки производитель закладывает, кроме маркетинга, другие промодействия и рекламу, которая намного дороже (особенно на телевидении), чем все выше перечисленное.

То есть чтобы понимать реальное влияние таких услуг, которые предоставляются аптекой, на стоимость лекарств, по меньшей мере нужно знать составляющие, из которых формируется цена производителя. Но такие данные ни один производитель сейчас не обнародует. Следовательно, подобные обвинения безосновательны.

А теперь давайте подумаем: если инициативы некоторых народных депутатов о закрытии большей части аптек, которые активно обсуждаются сейчас в обществе, воплотятся в жизнь, будет ли способствовать это добросовестной конкуренции? Будет ли доступ у пациента к широкому и доступному ассортименту лекарств? Останутся ли маркетинговые соглашения такими, что соответствуют действующему законодательству как сейчас, или перейдут в статус "виртуально несуществующих" у недобросовестных субъектов? Сможет ли государство контролировать их, как делает это сегодня? Ведь не надо забывать и о том, что от деятельности уплачиваются налоги.

- А как Европа работает в этом направлении и что происходит в Украине?

- В Украине этот вопрос лежит в плоскости Налогового кодекса Украины, ЗУ "О рекламе", ЗУ "О лекарственных средствах", ЗУ "Основы законодательства Украины о здравоохранении", ЗУ "О защите экономической конкуренции" и других законов.

Большую работу по исследованию маркетинга в фармацевтической отрасли осуществляет Антимонопольный комитет Украины. В последнее время по требованию и запросам упомянутого органа производители, дистрибьюторы и аптеки предоставляют информацию об условиях сотрудничества. В 2015 году АМКУ выдал рекомендации, где отметил действия, которые не рекомендуются проводить субъектам хозяйствования.

С представителями АМКУ было проведено несколько "круглых столов" по обсуждению этого вопроса. На сегодня некоторыми субъектами хозяйствования произведена практика согласования договоров с АМКУ. Другие - работают, учитывая рекомендации, которые были предоставлены.

Если говорить о Европе, то там этот вопрос регулируется директивами Европейского Союза, а также у каждого государства есть свои внутренние нормативные акты. Такой комплексный подход является действенным механизмом, что положительно влияет на сотрудничество всех звеньев фармацевтического рынка. В Украине его не хватает. И здесь еще надо поработать.

В некоторых странах продвижение, в частности реклама, лекарств очень зарегулированно и жестко контролируется государством. Например, с целью снижения процента самолечения пациентов, в некоторых странах реклама лекарств вообще запрещена. У нас эта проблема также есть и над ее решением сейчас работает Министерство здравоохранения Украины.

- Все же интересно, почему цена на лекарства в разных аптеках одной и той же сети может быть разной?

- На это влияет стабильность стоимости препарата у дистрибьютора, у которого аптека закупает лекарства. Дистрибьютор, в свою очередь, получает лекарства от производителя и поэтому зависит от него. Изменение цены производителем на лекарственное средство отражается на всех уровнях.

Часть аптек реализуют лекарства в той последовательности, в которой они были закуплены. В таком случае в аптеках, принадлежащих одной сети, могут быть в наличии одни и те же лекарственные средства, но по разной цене, в зависимости от партии и времени их поступления в конкретное заведение. Другие субъекты хозяйствования осуществляют переоценку лекарственных средств и устанавливают среднюю стоимость.

- Но такой подход, когда стоимость одних и тех же лекарств отличается, может раздражать пациентов. Справедливо ли это в отношении их?



- Лекарства - это социальный продукт, важный для жизни. Мы это понимаем и готовы работать над внедрением изменений и уже это делаем.

Например, программа "Доступные лекарства", к которой еще в начале присоединились и аптеки участников Аптечной профессиональной ассоциации Украины. На самом деле это начало большого и необходимого шага нашего государства в страховой медицины, повышение уровня оказания медицинской помощи в больницах и постепенного внедрения европейского опыта.

Не буду лукавить, сначала мы отнеслись к ней с настороженностью. Волновались, что будут задержки в выплате средств, большие очереди и сложности в административном процессе. Что мы видим сегодня? Аптеки работают, пациенты получают лекарства бесплатно или с небольшой доплатой, но по более низким ценам.

- Что способствовало снижению цен по программе "Доступные лекарства"?

- Министерство здравоохранения Украины решило при формировании цен внедрить референтное ценообразование на перечень международных непатентованных названий, участвующих в программе. Для этого сравнили цены на аналогичные МНН в 5 соседних (референтных) странах Украины - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. На основе данных этих 5 стран правительство установило предельную цену на лекарственное средство, которое компенсирует государство. В этой цене заложены наценки: 10% дистрибьютора и 15% аптеки. И что мы наблюдаем за второй год работы программы: перечень лекарственных средств постоянно расширяется, а цены снижаются.

По информации Минздрава Украины, с начала действия программы цены снизились в несколько раз. И в этом году мы видим такую ​​же тенденцию. В среднем цены на препараты программы уменьшились почти на 7%. Отдельные препараты - до 70%. Это прекрасный результат и, как показала практика, эффективный и действенный механизм снижения цен на лекарства, который было бы хорошо ввести и на другие препараты.

- Почему не все аптеки участвуют в Программе?

- Финансирование программы ежегодно увеличивается. Как только оно будет достаточным для привлечения всех аптек, я думаю, что Министерство примет решение об обязательном участии.

- Можно ли в конце концов что-то сделать, чтобы лекарства стали дешевле?

- Я думаю, для уменьшения стоимости лекарств государство должно подойти к этому вопросу глобально и по-европейски. Однозначно, лекарства завтра не смогут стать дешевыми и бесплатными, поскольку это требует значительных бюджетных поступлений. Однако действия могут быть постепенными, такими, что в дальнейшем сработают на результат.

Прежде всего, это расширение нозологий по программе "Доступные лекарства". Благодаря этому, государство сможет обеспечить еще больше пациентов бесплатными или с небольшой доплатой лекарственными средствами по наиболее распространенным болезням. Эта программа должна стать толчком для дальнейшей реимбурсации всех лекарств, входящих в Национальный перечень.

Во-вторых, изменения модели оказания медицинской помощи путем внедрения общеобязательного социального медицинского страхования.

В-третьих, референтное ценообразование. На лекарственные средства должна быть обоснованная цена, а не только регулируемая розничная наценка.

Итак, государство сначала должно определить стоимость каждого МНН путем сравнения цен с соседними странами. Например, из лекарственных средств, входящих в Национальный перечень. На основе этих данных производитель будет декларировать свою цену, которая не может быть выше референтной. А потом к этой цене будет добавляться 10% оптовой надбавки и 25% розничной. Кстати, это сможет обеспечить одинаковую стоимость лекарств во всех аптеках. Так, например, происходит в Италии. Там все цены на лекарства являются фиксированными и пересматриваются один раз в два года. В связи с нестабильным курсом доллара, в Украине стоимость лекарств могла бы пересматриваться один раз в полгода. Надеюсь, что в ближайшее время наша страна в обеспечении пациентов лекарственными средствами непременно выберет правильный курс.

- Спасибо за интересную беседу!