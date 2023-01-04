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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ВАКС арестовал бывшего нардепа Скуратовского

Киев • УНН

 • 661306 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Скуратовского (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), который подозревается в незаконном завладении правом требования по кредитам частного банка на более 128 млн гривен, сообщает УНН.

ВАКС арестовал бывшего нардепа Скуратовского

Цитата

«4 января 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога одному из участников организованной группы, которая противоправно завладела правом требования банковского учреждения на 128 млн грн - председателю комитета Верховной Рады VIII созыва», - говорится в сообщении.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд обязанностей, в частности, прибытие в суд, пребывание в Киеве или Киевской области, передача на хранение правоохранителей своих паспортов.

Детали дела

По версии следствия в 2019 году Председатель Комитета Верховной Рады, будучи фактическим владельцем ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилого комплекса, земельных участков и ряда личных поручительств (в том числе и самого народного избранника).

С целью избежания ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (в настоящее время лицо занимает руководящую должность в Центральном аппарате ГБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия «Сетам», а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее Нацагентство и госпредприятие.

Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему в конце концов добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.

Выводами экспертиз подтверждено, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 112 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую оплатили злоумышленники.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

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