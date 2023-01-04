ВАКС арестовал бывшего нардепа Скуратовского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Высший антикоррупционный суд арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Скуратовского (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), который подозревается в незаконном завладении правом требования по кредитам частного банка на более 128 млн гривен, сообщает УНН.
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«4 января 2023 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога одному из участников организованной группы, которая противоправно завладела правом требования банковского учреждения на 128 млн грн - председателю комитета Верховной Рады VIII созыва», - говорится в сообщении.
В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд обязанностей, в частности, прибытие в суд, пребывание в Киеве или Киевской области, передача на хранение правоохранителей своих паспортов.
Детали дела
По версии следствия в 2019 году Председатель Комитета Верховной Рады, будучи фактическим владельцем ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилого комплекса, земельных участков и ряда личных поручительств (в том числе и самого народного избранника).
С целью избежания ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (в настоящее время лицо занимает руководящую должность в Центральном аппарате ГБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия «Сетам», а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее Нацагентство и госпредприятие.
Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему в конце концов добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.
Выводами экспертиз подтверждено, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 112 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую оплатили злоумышленники.
Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.