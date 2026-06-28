В Запорожье увеличилось количество пострадавших во время атаки ВС РФ, один ребенок в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В Запорожье в результате российского удара КАБами пострадали 11 человек, включая 5-летнего мальчика в тяжелом состоянии. Оккупанты атаковали жилую застройку, повреждены многоэтажки и частные дома.
До одиннадцати увеличилось количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью утром 28 июня. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.
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Помощь врачей понадобилась трем мужчинам и шести женщинам. Среди раненых - 5-летний мальчик. Ребенок сейчас под опекой медиков в тяжелом состоянии.
Российские военные ударили по областному центру управляемыми авиабомбами.
В Национальной полиции Украины добавляют, что оккупанты атаковали жилую застройку города - многоэтажки и частные дома. В одном из частных домов в этот момент находились двое детей. Маленький мальчик и 16-летняя девушка получили ранения, их госпитализировали.
Еще одна КАБ попала рядом с многоквартирным домом. Ранения получили четыре женщины и двое мужчин.
Кроме того, от взрывов и огня пострадали автомобили, которые жители всегда парковали возле подъездов.
Сейчас на местах обстрела работают полицейские, спасатели, волонтеры и экстренные службы города.
рф сбросила авиабомбы на Запорожье - ранены три человека, среди них ребенок28.06.26, 11:33 • 2772 просмотра