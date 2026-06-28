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рф сбросила авиабомбы на Запорожье - ранены три человека, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

Утром 28 июня российские войска нанесли авиаудар по Запорожью. Ранения получили три человека, в том числе один ребенок.

рф сбросила авиабомбы на Запорожье - ранены три человека, среди них ребенок
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Утром в воскресенье, 28 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье. Ранения получили три человека, среди которых - один ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Сначала сообщалось о двух раненых в результате атаки. Были разрушены жилые дома, о погибших не сообщалось.

Позже стало известно о трех пострадавших. Федоров отметил, что россияне сбросили на город авиабомбы.

Напомним

В воскресенье российский дрон попал в фасад многоквартирного дома в Киевском районе Харькова на уровне 10 этажа. 59-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, медики оказали ей помощь.

Евгений Устименко

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