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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 11797 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 25889 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 101222 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110604 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 131258 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106705 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108276 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В ЕС выбрали нового президента Еврогруппы четыре кандидата

В ЕС выбрали нового президента Еврогруппы четыре кандидата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр финансов Португалии Марио Сентено избран новым президент Еврогруппы - неформального органа министров финансов еврозоны. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в Twitter, передает УНН.

"Еврогруппа выбрала в качестве нового Президента Марио Сентено, министра финансов Португалии. Он займет должность 13 января 2018", - говорится в сообщении.

Напомним, на пост президента Еврогруппы в совете ЕС притендувало четыре кандидата.

#Eurogroup just elected Mário Centeno, Minister of Finance of Portugal, as its new President. He will take office on 13 January 2018. pic.twitter.com/pCGrhYHLF0

- EU Council Press (@EUCouncilPress) 4 декабря 2017

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