В ЕС выбрали нового президента Еврогруппы четыре кандидата

"Еврогруппа выбрала в качестве нового Президента Марио Сентено, министра финансов Португалии. Он займет должность 13 января 2018", - говорится в сообщении.

Напомним, на пост президента Еврогруппы в совете ЕС притендувало четыре кандидата.

#Eurogroup just elected Mário Centeno, Minister of Finance of Portugal, as its new President. He will take office on 13 January 2018. pic.twitter.com/pCGrhYHLF0

- EU Council Press (@EUCouncilPress) 4 декабря 2017