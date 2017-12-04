В ЄС обрали нового президента Єврогрупи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр фінансів Португалії Маріо Сентено обраний новим президент Єврогрупи - неформального органу міністрів фінансів єврозони. Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС у Twitter, передає УНН.
"Єврогрупа вибрала у якості нового Президента Маріо Сентено, міністра фінансів Португалії. Він займе посаду 13 січня 2018 року," - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на посаду президента Єврогрупи в раді ЄС притендувало четверо кандидатів.
#Eurogroup just elected Mário Centeno, Minister of Finance of Portugal, as its new President. He will take office on 13 January 2018. pic.twitter.com/pCGrhYHLF0— EU Council Press (@EUCouncilPress) 4 грудня 2017 р.