В ЕС назвали угрозы россии странам Балтии "абсолютно неприемлемыми" и "угрозой всему Союзу". Такие заявления сделали в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта, пишет УНН.

Публичные угрозы россии странам Балтии абсолютно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений. Угроза одному государству-члену – это угроза всему нашему Союзу. россия и беларусь несут прямую ответственность за дроны, которые угрожают жизни и безопасности людей на нашем восточном фланге. Европа ответит единством и силой - отметила фон дер Ляйен в X.

Глава Еврокомиссии подчеркнула: "Мы продолжим укреплять безопасность нашего восточного фланга с помощью сильной коллективной обороны и готовности на каждом уровне".

К ней присоединился и глава Евросовета Антониу Кошта.

Текущие угрозы и провокации россии против стран Балтии неприемлемы. Они являются частью гибридной тактики войны россии и представляют угрозу для Европейского Союза в целом. Европейский Союз остается сильным и единым. Мы ускорим наши совместные усилия для укрепления нашего оборонного потенциала. Мы также усилим давление на россию, чтобы она прекратила свою неоправданную и ничем не спровоцированную агрессивную войну против Украины - написал Кошта в X.

Генсек НАТО Марк Рютте также заявил, что российские претензии в отношении Латвии и стран Балтии "абсолютно абсурдны, и россия это знает", когда его спросили об эскалации риторики и угроз россии в отношении Латвии и стран Балтии.

россия заявляла, что Латвия и потенциально другие страны Балтии собираются дать Украине разрешение атаковать россию со своей территории с помощью беспилотников. Латвия и Украина неоднократно отвергали эти заявления как "ложь".