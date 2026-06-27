В Виннице двое мальчиков пострадали из-за взрыва неизвестного предмета

$44.9250.92
ukenru
10:48 • 26323 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
09:54 • 24000 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
08:21 • 28833 просмотра
Ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде - ЗеленскийVideo
27 июня, 05:19 • 33053 просмотра
В Венесуэле число жертв землетрясения возросло до 920
27 июня, 03:42 • 45706 просмотра
Оборонный завод в Волгограде атакован ракетами FlamingoPhotoVideo
26 июня, 16:41 • 35402 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
26 июня, 12:17 • 51098 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 52040 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 45974 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
26 июня, 08:59 • 46177 просмотра
Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
4.7м/с
31%
750мм
Популярные новости
Удаление российских сервисов из AppStore нанесло удар по мифу о "неработающих санкциях" - ЦПД27 июня, 04:31 • 21531 просмотра
Российские туристы и военные массово покидают оккупированный Крым из-за ударов Украины - ISW27 июня, 04:47 • 14620 просмотра
ВМС Украины уничтожили катер врага на Тендровской косеVideo27 июня, 06:32 • 12381 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto08:40 • 32423 просмотра
На Полтавщине ВСУ потеряли истребитель МиГ-2911:09 • 30080 просмотра
публикации
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto10:48 • 26323 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto08:40 • 32786 просмотра
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto26 июня, 15:30 • 38796 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 72627 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 129183 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе12:51 • 4872 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 32838 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 74139 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 91824 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 125115 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В Виннице двое мальчиков пострадали из-за взрыва неизвестного предмета

Киев • УНН

 • 908 просмотра

В Виннице двое мальчиков пострадали в результате взрыва неизвестного предмета. Детей госпитализировали в больницу, обстоятельства устанавливают правоохранители.

В Виннице двое мальчиков пострадали из-за взрыва неизвестного предмета
Фото иллюстративное

В Виннице двое мальчиков получили травмы в результате взрыва неизвестного предмета. Дети госпитализированы в больницу, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подробности

В ГСЧС отметили, что все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливают правоохранители. Информацию о состоянии пострадавших детей пока не уточняют.

Спасатели в очередной раз призвали граждан не приближаться к подозрительным или неизвестным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться самостоятельно перемещать или разбирать.

В случае обнаружения опасной находки необходимо отойти безопасным маршрутом и немедленно сообщить о ней по телефонам 101 или 112.

На Херсонщине мужчина погиб в результате детонации взрывчатки21.04.26, 21:01 • 5887 просмотров

Степан Гафтко

Общество