В Виннице двое мальчиков пострадали из-за взрыва неизвестного предмета
Киев • УНН
В Виннице двое мальчиков пострадали в результате взрыва неизвестного предмета. Детей госпитализировали в больницу, обстоятельства устанавливают правоохранители.
В Виннице двое мальчиков получили травмы в результате взрыва неизвестного предмета. Дети госпитализированы в больницу, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В ГСЧС отметили, что все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливают правоохранители. Информацию о состоянии пострадавших детей пока не уточняют.
Спасатели в очередной раз призвали граждан не приближаться к подозрительным или неизвестным предметам, не прикасаться к ним и не пытаться самостоятельно перемещать или разбирать.
В случае обнаружения опасной находки необходимо отойти безопасным маршрутом и немедленно сообщить о ней по телефонам 101 или 112.
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