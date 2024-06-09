В Укрэнерго рассказали, почему сегодня не будут выключать свет

Графики отключений электроэнергии на сегодня отменили благодаря тому, что в выходной использование света меньше и один из энергоблоков АЭС снова работает. Об этом рассказали в воскресенье в Укрэнерго, передает УНН.

Сегодня, 9 июня, применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется. Причина-снижение потребления в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС - говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

На сегодня ограничения света в Украине отменили - ДТЭК