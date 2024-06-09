В Укренерго розповіли, чому сьогодні не вимикатимуть світло
Київ • УНН
9 червня в Україні були скасовані відключення електроенергії у зв'язку зі зниженням споживання електроенергії у вихідні дні і відновленням роботи одного з енергоблоків атомної електростанції.
Графіки відключень електроенергії на сьогодні скасували завдяки тому, що у вихідний використання світла менше і один із енергоблоків АЕС знову працює. Про це розповіли у неділю в Укренерго, передає УНН.
Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується. Причина- зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС
В Укренерго зауважили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
На сьогодні обмеження світла в Україні скасували - ДТЕК09.06.24, 10:36 • 25417 переглядiв