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В Укренерго розповіли, чому сьогодні не вимикатимуть світло

В Укренерго розповіли, чому сьогодні не вимикатимуть світло

Київ • УНН

 • 26531 перегляди

9 червня в Україні були скасовані відключення електроенергії у зв'язку зі зниженням споживання електроенергії у вихідні дні і відновленням роботи одного з енергоблоків атомної електростанції.

Графіки відключень електроенергії на сьогодні скасували завдяки тому, що у вихідний використання світла менше і один із енергоблоків АЕС знову працює. Про це розповіли у неділю в Укренерго, передає УНН.

Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується.  Причина- зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС

-йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

На сьогодні обмеження світла в Україні скасували - ДТЕК09.06.24, 10:36 • 25417 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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