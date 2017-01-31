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В украинских кинотеатрах покажут больше отечественных массовых фильмов - Госкино

В украинских кинотеатрах покажут больше отечественных массовых фильмов - Госкино

Киев • УНН

 • 21771 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Эпоха украинского поэтического кино завершилась. Что будут взамен снимать отечественные кинематографисты, рассказал УНН заместитель главы Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин.

- Должен ли прийти на замену украинскому поэтическому кино украинский блокбастер?

- Учитывая реалии сегодняшнего дня, мы бы хотели направить весь год на то, чтобы у нас появилось как можно больше массового кино. То есть, чтобы зритель шел в кинотеатры именно на украинские фильмы. Ведь сейчас на экранах в основном американские блокбастеры, даже не российские, которые, кстати, потеряли спрос. По итогам 2016 г. было только 6% репертуара российских лент. А три года назад - около 20%. Появилась ниша, которую надо чем-то заполнить. Все наши эксперименты в течение последних двух-трех лет показали, что на поэтический, или скорее авторский кинематограф, массовый зритель не ходит. Это тенденция не только в Украине, но и во всем мире. И для того, чтобы удовлетворить спрос массового зрителя и одновременно продемонстрировать, что Украина - кинематографическое государство, мы сделаем все, чтобы массовое кино как можно больше появлялось именно в кинотеатрах. Итоги 2016 г. показали, что спрос на него есть.

- Если говорить о блокбастерах, то надо иметь в виду кино с хорошим бюджетом. В этом году на украинский кинематограф выделено 500 млн гривен. Это, конечно, значительно больше, чем в прошлом году, однако по сравнению с мировыми суммами на кино, мало. Как вы будете выходить из ситуации?

- Конечно, это небольшая сумма, но есть разные методы. Есть копродакшн (совместное производство нескольких стран - ред.). У нас, кстати, в копродакшне сейчас семь стран. Так, если мы посмотрим на голливудский рынок, то там бюджет начинается от миллиона долларов и заканчивается бесконечностью. Конечно, мы не можем конкурировать. Но, например, в Украине научились делать за другие деньги приличное кино. Вот, например, вчера вышел в прокат фильм "Правила боя", снятый в Украине, с украинскими актерами и украинским саундтреком. Он охватил, кажется, больше 100-150 экранов. И сделан за около 7-8 млн гривен. Если эту цифру сопоставить с 500 млн гривен, то думаю, что из десяти лент нам хватит, чтобы показать, что в Украине есть хороший кинематограф, не хуже, чем американский или европейский.

- Вы сначала будете создавать фильмы для массового просмотра в кинотеатрах, а потом, если они понравятся зрителю, адаптировать для телевидения?

- Не совсем. Кино и телевидение не очень пересекаются.

- Тем не менее, художественный фильм "Гнездо горлицы" уже начали адаптировать для телевидения в формат сериала.

- Это мировая тенденция. Тот материал, который не вошел, домонтируется и делается из него сериал. То есть, например, в "Гнезде горлицы" было снято очень много материала. Но этот материал просто жалко выбрасывать, поэтому будет сериал на базе фильма. Это не совсем иная версия, она просто длиннее.

- Если особенности голливудского блокбастера всем знакомы, то какие признаки будет иметь украинский?

- Я посетил премьеру фильма "Правила боя", который вышел, кстати, без государственной поддержки. Если взглянуть на эту картину, то никто не скрывает украинские номера машин, украинские улицы не называют русскими названиями, украинские актеры говорят на суржике. А что касается какой-то уникальной украинской изюминки, разве в американских блокбастерах есть изюминка? Они просто умеют создать такое кино, которое будут смотреть во всем мире. В блокбастерах как таковой фишки, наверное, быть не может. Но если мы будем видеть Киев, узнаваемые лица и слышать украинский язык - это уже будет большая заслуга украинского кинематографа.

- Много имеете сценариев, которые уже можно реализовать?

- Да, уже много фильмов получили финансирование. Начали даже производство. Вчера, например, мы подписали соглашение о создании фильма совместного производства с Британией. Это мистический блокбастрер "Эгрегор", режиссер Любомир Кобыльчук. Мы между собой называем его украинским образцом "Кода Да Винчи". Параллельно в запуске - "Операция Бандерас" - это военный блокбастер, так сказать. Затем комедия "Припутни" - это украинская суржиковая комедия. Она тоже рассчитана на массового зрителя. Ее премьера будет летом. Перед Новым годом мы также приняли приключенческий экшн "Красный" о восстании в сталинском лагере украинских заключенных. Он выйдет в августе этого года.

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