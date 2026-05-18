В Украине призвали партнеров эффективно ответить на российско-белорусское бряцание оружием вблизи границ НАТО

Киев • УНН

 • 886 просмотра

МИД призывает к новым санкциям и поддержке Украины из-за ядерных учений рф и беларуси. Это поможет сдержать агрессоров на восточном фланге НАТО.

Эффективный ответ на российско-белорусское бряцание оружием вблизи границ НАТО должен включать в себя резкое увеличение санкционного давления на москву и минск, существенное увеличение поддержки Украины и наращивание присутствия союзников на восточном фланге НАТО. Так в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на белорусско-российские ядерные учения, передает УНН.

Детали

В МИД отметили, что размещение российского тактического ядерного оружия в беларуси и совместные ядерные учения двух диктатур являются беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности. Совместная отработка ударов напрямую нарушает фундаментальные Статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которые строго запрещают ядерным государствам передавать контроль над технологиями массового поражения, а неядерным подписантам – принимать его.

Превращая беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, кремль де-факто легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов. Такие действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, уважающих режим нераспространения ядерного оружия. Милитаризация беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает минск в соучастника российского ядерного шантажа 

- говорится в комментарии дипведомства.

Как отметили в МИД, наглость москвы и минска, которые сознательно переступили все "красные линии" ДНЯО, не может оставаться без жесткого консолидированного ответа и системного сдерживания обоих режимов со стороны евроатлантического сообщества и всего мира. 

Эффективный ответ на российско-белорусское бряцание оружием вблизи границ НАТО должен включать в себя резкое увеличение санкционного давления на москву и минск, существенное увеличение поддержки Украины, которая непосредственно сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европу, наращивание присутствия союзников на восточном фланге НАТО и углубление взаимодействия в сфере безопасности с Украиной 

- резюмировали в дипведомстве.

Напомним

беларусь сегодня начала тренировку своих военных из "частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Ядерное оружие
Санкции
Война в Украине
Минск
Государственная граница Украины
Беларусь
Министерство иностранных дел Украины
НАТО
Украина