В Украине появится орден Европы - Зеленский внес в Раду законопроект
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об учреждении новой государственной награды - ордена Европы. Награду будут вручать за заслуги в евроинтеграции и укреплении безопасности.
В День Конституции Украины 28 июня в Верховную Раду от Президента Украины поступил законопроект об учреждении новой государственной награды - ордена Европы. Об этом сообщает УНН.
Детали
Согласно пояснительной записке законопроекта № 15359, данным нормативно-правовым актом предлагается внести изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины", учредив орден Европы для награждения лиц за:
- выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического
курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе;
- весомый вклад в помощь Украине для усиления
устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы;
- укрепление международного сотрудничества в интересах
демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами.
Целью проекта Закона является учреждение ордена Европы для награждения граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами
Напомним
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