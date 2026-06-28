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В Украине появится орден Европы - Зеленский внес в Раду законопроект

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об учреждении новой государственной награды - ордена Европы. Награду будут вручать за заслуги в евроинтеграции и укреплении безопасности.

В Украине появится орден Европы - Зеленский внес в Раду законопроект

В День Конституции Украины 28 июня в Верховную Раду от Президента Украины поступил законопроект об учреждении новой государственной награды - ордена Европы. Об этом сообщает УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке законопроекта № 15359, данным нормативно-правовым актом предлагается внести изменения в статью 7 Закона Украины "О государственных наградах Украины", учредив орден Европы для награждения лиц за:

  • выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе;
    • весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы;
      • укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами.

        Целью проекта Закона является учреждение ордена Европы для награждения граждан Украины и иностранцев за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском Союзе, весомый вклад в помощь Украине для усиления устойчивости в защите ее независимости и безопасности всей Европы, укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами

        - говорится в тексте пояснительной записки.

        Напомним

        Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление памятника гетману Ивану Мазепе в Киеве на бульваре Шевченко, где ранее стоял памятник ленину.

        Евгений Устименко

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