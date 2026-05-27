В соцсетях распространяют фейк об индийцах в ТЦК, который оказался сгенерированным ИИ

Киев • УНН

 • 2720 просмотра

В сети распространяют созданные искусственным интеллектом фото индийцев в рядах ТЦК. Анализ подтвердил использование нейросетей для дискредитации мобилизации.

В соцсетях распространяют фейк об индийцах в ТЦК, который оказался сгенерированным ИИ

В сети распространяют сообщения о якобы индийцах среди работников ТЦК, однако эта информация не соответствует действительности — распространенные изображения оказались сгенерированными искусственным интеллектом. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Ложь: "среди работников ТЦК появились индийцы". Такие фото распространяют в сети. На самом деле: изображения сгенерировали с помощью искусственного интеллекта, говорится в сообщении

- говорится в сообщении.

Проверка анализа изображений через сервис Hive Moderation показала высокую вероятность AI-генерации, отметили в команде VoxCheck.

На это также указывает размытая надпись на повязке. Нейронные сети часто плохо генерируют текст на изображениях.

роспропаганда регулярно использует подобные вбросы для дискредитации мобилизации и распространения провокационного контента в соцсетях

- резюмировали в Центре стратегических коммуникаций.

кремль готовит масштабные гибридные атаки в странах ЕС - в сети появились документы27.05.26, 09:57 • 4154 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
российская пропаганда
Социальная сеть
Мобилизация
ТЦК и СП
Блогеры
Украина