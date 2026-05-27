В соцсетях распространяют фейк об индийцах в ТЦК, который оказался сгенерированным ИИ
Киев • УНН
В сети распространяют созданные искусственным интеллектом фото индийцев в рядах ТЦК. Анализ подтвердил использование нейросетей для дискредитации мобилизации.
В сети распространяют сообщения о якобы индийцах среди работников ТЦК, однако эта информация не соответствует действительности — распространенные изображения оказались сгенерированными искусственным интеллектом. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, пишет УНН.
Ложь: "среди работников ТЦК появились индийцы". Такие фото распространяют в сети. На самом деле: изображения сгенерировали с помощью искусственного интеллекта, говорится в сообщении
Проверка анализа изображений через сервис Hive Moderation показала высокую вероятность AI-генерации, отметили в команде VoxCheck.
На это также указывает размытая надпись на повязке. Нейронные сети часто плохо генерируют текст на изображениях.
роспропаганда регулярно использует подобные вбросы для дискредитации мобилизации и распространения провокационного контента в соцсетях
