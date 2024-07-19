В городе талдом под москвой загорелся завод по производству моторных масел. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.

Детали

Под талдомом горит предприятие по производству моторных масел - горит ангар, где держали машинные масла. Над территорией идет густой черный дым. По данным экстренных служб, огонь охватил территорию более 1,2 тыс. квадратных метров.

По данным пабликов, пострадавших нет. Пожар пытаются потушить спасатели.

Напомним

Вчера в екатеринбурге на территории завода "уралтрансмаш", выпускающего самоходные артиллерийские установки, произошел пожар: официально заявилось, что горят старые склады.

Площадь пожара в центре москвы растет: огонь пытаются потушить с помощью вертолета Ка-32