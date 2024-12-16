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В россии заявили об «успешной эвакуации» экипажа с нефтяного танкера «Волгонефть 239»

В россии заявили об «успешной эвакуации» экипажа с нефтяного танкера «Волгонефть 239»

Киев  •  УНН

 • 5162 просмотра

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С нефтяного танкера «Волгонефть 239» эвакуировали 14 членов экипажа после аварии в Керченском проливе. Накануне с другого танкера «Волгонефть 212» спасли 13 человек, один погиб.

Ранее спасательной операции мешала погода. С другого танкера «Волгонефть 212» экипаж эвакуировали вчера. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

В Керченском проливе завершилась операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239». В мчс рф утверждают об успешной эвакуации 14 человек.

«Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена. Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег», - говорится в сообщении мчс рф.

Напомним,

УНН передавал, что в Керченском проливе два танкера «Волгонефть» попали в аварию, один сел на мель.

В результате аварии танкеров произошел разлив нефтепродуктов. Масштабы пока неизвестны.

С «Волгонефть 212» эвакуировали 13 человек, один погиб.

На борту «Волгонефть 239» ожидали спасения 14 моряков.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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