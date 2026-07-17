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В приложении "Армия+" появился официальный военно-учетный документ

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

В приложении "Армия+" появился электронный военно-учетный документ для военнослужащих ВСУ и ГССС. Документ формируется автоматически из Реестра военнослужащих.

В приложении "Армия+" появился официальный военно-учетный документ

В Украине в приложении «Армия+» запустили официальный электронный военно-учетный документ для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Об этом пишет Минобороны, сообщает УНН.

Порядок формирования военно-учетного документа в «Армия+»

Военнослужащему не нужно подавать отдельное заявление, собирать бумаги или куда-то обращаться.

После авторизации в Армия+ приложение автоматически получает необходимую информацию через Реестр военнослужащих. Данные о прохождении службы подтверждаются на основе информации из системы учета личного состава «Импульс».

Если данные внесены корректно, документ появляется в приложении автоматически.

Документ станет доступным военнослужащим ВСУ и ГССТ постепенно. Если его пока нет в Армия+, скорее всего, необходимые данные еще не полны или проходят подтверждение в системе.

Если в воинской части уже работают с системой учета личного состава «Импульс», военнослужащий может обратиться в службу персонала и попросить проверить актуальность своих персональных и служебных данных.

Где предъявлять военно-учетный документ в «Армия+»

Электронный военно-учетный документ можно использовать для подтверждения принадлежности к категории военнослужащих и военного статуса:

  • в воинской части;
    • на КПП и блокпостах;
      • при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП и полицией;
        • в государственных органах, учреждениях и организациях;
          • при получении услуг – при наличии соответствующих технических возможностей. 

            На старте электронный документ в Армия+ доступен при наличии интернета. Следующим шагом станет возможность сформировать выписку из документа, которая будет доступна в телефоне офлайн.

            Какие данные содержит военный документ в Армия+

            В электронном военно-учетном документе отображаются:

            • фамилия, имя и отчество;
              • дата рождения;
                • дата выдачи документа;
                  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
                    • официальный номер военного документа – он генерируется автоматически, является уникальным и отличается от номера бумажного удостоверения;
                      • фото – при наличии данных в системах;
                        • статус военнослужащего – при наличии данных в системах.

                          Чтобы открыть полную информацию, нужно нажать на карточку документа в Армия+. На её оборотной стороне также размещён QR-код для проверки.

                          Как проверить военно-учётный документ в "Армия+"

                          Для проверки нужно отсканировать QR-код с помощью сканера в Армия+. После сканирования на экране появятся основные данные документа. Это позволяет проверить, что он действителен именно в момент проверки.

                          QR-код действует три минуты, после чего автоматически обновляется. Такой короткий срок действия уменьшает риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. Документ и QR-код доступны при наличии интернет-соединения.

                          Дополнение

                          Военный документ в Армия+ упрощает подтверждение статуса в повседневных ситуациях. Военнослужащему не нужно каждый раз использовать бумажный документ или дополнительно подтверждать информацию, которая уже есть в цифровых системах.

                          Для служб персонала это означает меньше повторного сбора документов и ручной проверки данных. Для войска – более актуальный учёт личного состава и возможность быстрее принимать кадровые и управленческие решения.

                          Запуск документа создаёт основу для последующих цифровых услуг в Армия+: электронных справок, выписок и запросов без повторного сбора бумажных документов.

                          Это стало возможным благодаря тому, что начал работу Реестр военнослужащих. Через него Армия+ получает актуальные данные из государственных систем, необходимые для подтверждения, что человек является военнослужащим и имеет военный статус.

                          Взаимопомощь в кризисных ситуациях: в приложении Армия+ запустили новый курс22.05.26, 06:02 • 18262 просмотра

                          Ольга Розгон

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