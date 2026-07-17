В приложении "Армия+" появился официальный военно-учетный документ
Киев • УНН
В приложении "Армия+" появился электронный военно-учетный документ для военнослужащих ВСУ и ГССС. Документ формируется автоматически из Реестра военнослужащих.
В Украине в приложении «Армия+» запустили официальный электронный военно-учетный документ для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Об этом пишет Минобороны, сообщает УНН.
Порядок формирования военно-учетного документа в «Армия+»
Военнослужащему не нужно подавать отдельное заявление, собирать бумаги или куда-то обращаться.
После авторизации в Армия+ приложение автоматически получает необходимую информацию через Реестр военнослужащих. Данные о прохождении службы подтверждаются на основе информации из системы учета личного состава «Импульс».
Если данные внесены корректно, документ появляется в приложении автоматически.
Документ станет доступным военнослужащим ВСУ и ГССТ постепенно. Если его пока нет в Армия+, скорее всего, необходимые данные еще не полны или проходят подтверждение в системе.
Если в воинской части уже работают с системой учета личного состава «Импульс», военнослужащий может обратиться в службу персонала и попросить проверить актуальность своих персональных и служебных данных.
Где предъявлять военно-учетный документ в «Армия+»
Электронный военно-учетный документ можно использовать для подтверждения принадлежности к категории военнослужащих и военного статуса:
- в воинской части;
- на КПП и блокпостах;
- при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП и полицией;
- в государственных органах, учреждениях и организациях;
- при получении услуг – при наличии соответствующих технических возможностей.
На старте электронный документ в Армия+ доступен при наличии интернета. Следующим шагом станет возможность сформировать выписку из документа, которая будет доступна в телефоне офлайн.
Какие данные содержит военный документ в Армия+
В электронном военно-учетном документе отображаются:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- дата выдачи документа;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- официальный номер военного документа – он генерируется автоматически, является уникальным и отличается от номера бумажного удостоверения;
- фото – при наличии данных в системах;
- статус военнослужащего – при наличии данных в системах.
Чтобы открыть полную информацию, нужно нажать на карточку документа в Армия+. На её оборотной стороне также размещён QR-код для проверки.
Как проверить военно-учётный документ в "Армия+"
Для проверки нужно отсканировать QR-код с помощью сканера в Армия+. После сканирования на экране появятся основные данные документа. Это позволяет проверить, что он действителен именно в момент проверки.
QR-код действует три минуты, после чего автоматически обновляется. Такой короткий срок действия уменьшает риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. Документ и QR-код доступны при наличии интернет-соединения.
Дополнение
Военный документ в Армия+ упрощает подтверждение статуса в повседневных ситуациях. Военнослужащему не нужно каждый раз использовать бумажный документ или дополнительно подтверждать информацию, которая уже есть в цифровых системах.
Для служб персонала это означает меньше повторного сбора документов и ручной проверки данных. Для войска – более актуальный учёт личного состава и возможность быстрее принимать кадровые и управленческие решения.
Запуск документа создаёт основу для последующих цифровых услуг в Армия+: электронных справок, выписок и запросов без повторного сбора бумажных документов.
Это стало возможным благодаря тому, что начал работу Реестр военнослужащих. Через него Армия+ получает актуальные данные из государственных систем, необходимые для подтверждения, что человек является военнослужащим и имеет военный статус.
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