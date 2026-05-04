В Польше президент создает совет для новой конституции, премьер Туск раскритиковал инициативу

$43.9651.46
ukenru
3 мая, 22:32 • 2956 просмотра
Британия планирует присоединиться к кредитной программе ЕС для Украины на 90 млрд евро
Эксклюзив
3 мая, 09:57 • 46644 просмотра
Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
3 мая, 09:02 • 67043 просмотра
Певица Leleka, которая представит Украину, отправилась на Евровидение 2026Photo
3 мая, 07:10 • 63893 просмотра
День солнца, день кондитера и день Львова - какие праздники отмечают 3 маяPhoto
3 мая, 06:40 • 40443 просмотра
Украина поразила два танкера российского теневого флота возле порта Новороссийск — ЗеленскийVideo
3 мая, 06:19 • 44156 просмотра
День свободы прессы – как менялась работа журналистов сквозь столетия
2 мая, 14:05 • 30513 просмотра
Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкцииVideo
2 мая, 11:37 • 82820 просмотра
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico
2 мая, 09:22 • 37517 просмотра
Блокада США стоила Ирану почти 5 млрд долларов - Axios
1 мая, 13:27 • 52526 просмотра
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.7м/с
56%
750мм
Популярные новости
В Атлантике на круизном лайнере зафиксировали вспышку хантавируса, есть погибшие3 мая, 18:53 • 5524 просмотра
Ракетный удар рф по Днепру 3 мая: из-под завалов деблокировали тело погибшегоPhoto3 мая, 19:00 • 13419 просмотра
На фронте произошло 122 боевых столкновения, интенсивнее всего враг атакует на двух направлениях — Генштаб3 мая, 19:22 • 3008 просмотра
Дроны атаковали Москву, мэр российской столицы подтвердил попадание в домVideo3 мая, 22:53 • 33166 просмотра
рф может использовать Ан-2 как носитель дронов по аналогии с украинским решением23:34 • 11691 просмотра
публикации
Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
Эксклюзив
3 мая, 09:57 • 46650 просмотра
День солнца, день кондитера и день Львова - какие праздники отмечают 3 маяPhoto3 мая, 07:10 • 63895 просмотра
День свободы прессы – как менялась работа журналистов сквозь столетия3 мая, 06:19 • 44156 просмотра
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico2 мая, 11:37 • 82820 просмотра
Как создать стикеры в Telegram: пошаговая инструкцияPhotoVideo1 мая, 16:14 • 59341 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Петтери Орпо
Владислав Косиняк-Камыш
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
В Apple не исключили продолжение киноленты "F1 Фильм"2 мая, 20:30 • 20047 просмотра
Принцесса Шарлотта празднует 11 лет - опубликован новый портретPhotoVideo2 мая, 19:31 • 19534 просмотра
Блогер JUSTQUEEN решила растворить самые большие в мире скулы и все филлерыVideo1 мая, 15:10 • 28339 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 30641 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 62598 просмотра
Актуальное
Техника
Кх-59
Золото
Дипломатка
MIM-104 Patriot

В Польше президент создает совет для новой конституции, премьер Туск раскритиковал инициативу

Киев • УНН

 • 1542 просмотра

Кароль Навроцкий инициировал подготовку проекта новой конституции к 2030 году. Дональд Туск назвал это политическим маневром из-за отсутствия большинства.

В Польше президент создает совет для новой конституции, премьер Туск раскритиковал инициативу

Президент Польши Кароль Навроцкий создал консультативный совет для подготовки проекта новой конституции страны. Об этом сообщает TVP World, пишет УНН.

Детали

Первые члены органа были назначены 3 мая в Варшаве во время празднования годовщины принятия Конституции 1791 года. По замыслу президента, совет должен подготовить проект так называемой "конституции нового поколения" к 2030 году.

Власть сегодня разделена между двумя центрами, а такие институты, как вооруженные силы, нуждаются в решительном командовании

– заявил Навроцкий.

Критика правительства

Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал инициативу, назвав ее политическим маневром.

Президент прекрасно знает, что для его идей нет конституционного большинства

– заявил он.

Туск также подчеркнул, что стране нужна стабильность и соблюдение действующей конституции, а не новые политические дискуссии.

Политический контекст

Для изменения конституции необходима поддержка двух третей парламента. Действующий основной закон Польши был принят в 1997 году и предусматривает ключевую роль правительства, которое возглавляет премьер-министр.

Туск заявил о российском влиянии на кампанию Навроцкого через криптофирму18.04.26, 00:15 • 7222 просмотра

В состав нового совета вошли эксперты и политики с разными взглядами. Среди них – бывшая глава Конституционного трибунала Юлия Пшилембская, назначение которой вызывает споры.

Конституционный трибунал ранее был в центре конфликта между Польшей и ЕС из-за вопросов верховенства права. Правительство Туска не признает часть его решений из-за споров о легитимности состава суда.

Туск отреагировал на вето Навроцкого и запустил план Б для перевооружения13.03.26, 16:45 • 4606 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Дипломатка
Кароль Навроцкий
Европейский Союз
Варшава
Владислав Косиняк-Камыш
Дональд Туск
Польша