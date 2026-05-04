В Польше президент создает совет для новой конституции, премьер Туск раскритиковал инициативу
Киев • УНН
Кароль Навроцкий инициировал подготовку проекта новой конституции к 2030 году. Дональд Туск назвал это политическим маневром из-за отсутствия большинства.
Президент Польши Кароль Навроцкий создал консультативный совет для подготовки проекта новой конституции страны. Об этом сообщает TVP World, пишет УНН.
Детали
Первые члены органа были назначены 3 мая в Варшаве во время празднования годовщины принятия Конституции 1791 года. По замыслу президента, совет должен подготовить проект так называемой "конституции нового поколения" к 2030 году.
Власть сегодня разделена между двумя центрами, а такие институты, как вооруженные силы, нуждаются в решительном командовании
Критика правительства
Премьер-министр Дональд Туск раскритиковал инициативу, назвав ее политическим маневром.
Президент прекрасно знает, что для его идей нет конституционного большинства
Туск также подчеркнул, что стране нужна стабильность и соблюдение действующей конституции, а не новые политические дискуссии.
Политический контекст
Для изменения конституции необходима поддержка двух третей парламента. Действующий основной закон Польши был принят в 1997 году и предусматривает ключевую роль правительства, которое возглавляет премьер-министр.
В состав нового совета вошли эксперты и политики с разными взглядами. Среди них – бывшая глава Конституционного трибунала Юлия Пшилембская, назначение которой вызывает споры.
Конституционный трибунал ранее был в центре конфликта между Польшей и ЕС из-за вопросов верховенства права. Правительство Туска не признает часть его решений из-за споров о легитимности состава суда.
