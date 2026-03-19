В Норвегии военные прячутся от дронов в снегу, но метод имеет серьезные недостатки

Норвежские военные во время учений НАТО начали использовать снежные укрытия – так называемые квинджи – для маскировки от вражеских дронов. Такие укрытия позволяют сливаться с местностью и усложняют обнаружение с воздуха. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Речь идет о небольших снежных "пещерах", которые строят вручную для укрытия разведчиков в сложных арктических условиях.

Военные отмечают, что снег хорошо скрывает позиции, особенно при плохой погоде. Однако такие укрытия имеют критические слабые места – в частности входы, которые могут выдать позицию с воздуха.

После обнаружения такие укрытия становятся легкой целью для FPV-дронов и не способны выдержать повторные удары.

Эксперты подчеркивают, что квинджи могут быть лишь вспомогательным элементом обороны. Для эффективной защиты необходимы системы обнаружения дронов, средства РЭБ и постоянная смена позиций.

Современная война заставляет подразделения двигаться даже каждые 15 минут, ведь дроны быстро обнаруживают даже хорошо замаскированные цели.

