В Норвегии военные прячутся от дронов в снегу, но метод имеет серьезные недостатки
Киев • УНН
Армия Норвегии использует снежные пещеры квинжи для маскировки разведчиков. Входы в укрытия выдают позиции и делают их уязвимыми для FPV-дронов.
Норвежские военные во время учений НАТО начали использовать снежные укрытия – так называемые квинджи – для маскировки от вражеских дронов. Такие укрытия позволяют сливаться с местностью и усложняют обнаружение с воздуха. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о небольших снежных "пещерах", которые строят вручную для укрытия разведчиков в сложных арктических условиях.
Военные отмечают, что снег хорошо скрывает позиции, особенно при плохой погоде. Однако такие укрытия имеют критические слабые места – в частности входы, которые могут выдать позицию с воздуха.
После обнаружения такие укрытия становятся легкой целью для FPV-дронов и не способны выдержать повторные удары.
Эксперты подчеркивают, что квинджи могут быть лишь вспомогательным элементом обороны. Для эффективной защиты необходимы системы обнаружения дронов, средства РЭБ и постоянная смена позиций.
Современная война заставляет подразделения двигаться даже каждые 15 минут, ведь дроны быстро обнаруживают даже хорошо замаскированные цели.
