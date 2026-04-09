В Киеве на месте памятника ленину хотят установить фонтан. Глава Института нацпамяти против и заявляет об опасности

На месте демонтированного памятника Владимиру Ленину на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в Киеве планируют установить фонтан. Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявил, что установка фонтана на месте памятника Ленину в центре Киева является нейтральной, а не играет роли в мемориализации. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт КГГА и сообщение Алферова в Facebook.

Фонтан на месте Ленина? Что предлагают в КГГА

В центре Киева планируют обновить общественное пространство на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик, сделав его безбарьерным и удобным для всех. Проект предусматривает обустройство территории в соответствии с принципами доступности и современными стандартами городской среды. Его реализуют при поддержке и участии меценатов - сообщили в КГГА.

Отмечается, что на площади планируют обустроить озеленение, скамейки, освещение, удобные дорожки и фонтан, который станет символическим центром нового пространства.

Фонтаны занимают особое место в архитектурной традиции Киева: еще более 100 лет назад известные чугунные фонтаны Термена устанавливали в городских парках, и со временем они стали неотъемлемой частью исторической среды столицы. В новейшей истории города подобный фонтан появился, в частности, на Владимирской горке. Такой же элемент благоустройства предусмотрен и для этой части площади - добавили в КГГА.

Во власти отметили, что после демонтажа памятника Ленину в 2013 году эта часть города много лет оставалась недоступной для части пешеходов.

Наделаем серых зон - почему глава Института нацпамяти против фонтана

Однако, глава УИНП Александр Алферов раскритиковал идею установки фонтана, отметив, что его установка является нейтральной и не играет роли в мемориализации.

Я искренне благодарю благотворителей, которые прекрасно понимают, что Киев – это не просто город, Киев – это Столица Независимого Государства, которое ведет кровавую войну с оккупантом. И именно в это время, как никогда, нам необходимо очень внимательно и тщательно расставлять свои маркеры идентичности и выстраивать прочную границу памяти и мемориализации. А тут – фонтан. Для меня – это как переименовать улицу Ленина на Абрикосовую. Ну, что-то нейтральное, все равно – потом еще какая-то власть будет, вторая, третья. Чего возиться? Наделаем серых зон. А сознание молодого поколения – пусть в школе закаляется - написал Алферов.

Он напоминает, что Киев – это не просто тысячелетний город – это столица, и место, где власть Киева видит фонтан – это центр Столицы, это сердце Украины.

Ответственность здесь – невероятная. Каждое подобное место в Киеве должно быть гармонично вписано в общую концепцию. А не заткнуто нейтральностью, которая в современных условиях равна безответственности и, на самом деле, потаканию оккупанту, который очень жаждет вот этой молчаливой и серой Украины. У меня, как и у многих, есть свои персональные мысли, что должно быть на месте Ленина. Я об этом говорил публично. Повторю. Один конец бульвара Шевченко, где раньше был памятник Щорсу, выходит на улицу Петлюры. А этот – на Бессарабку и улицу Скоропадского. В центре бульвара есть памятник Грушевскому. То есть, для Столицы есть прекрасная артерия, которая бы мемориализировала Эпоху Независимости Украины 1917-1920: создание памятника Петлюре, где раньше был Щорс, и памятника Скоропадскому, где раньше был Ленин. В центре уже есть Грушевский. Но, это мое мнение, и оно должно быть одним из многих, которые будут представлены на публичном обсуждении и последующем конкурсе - добавил Алферов.

Он добавил, что ему, как главе экспертной группы по дерусификации в Киеве, этот шаг непонятен, ведь не вписывается в стратегию наименований в Киеве.