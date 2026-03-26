В Киеве масштабный пожар в районе Столичного шоссе - что известно

В Киеве в районе Столичного шоссе масштабный пожар, пишет УНН.

Пока нет подтвержденной информации, что именно сильно горит, но, по предварительным данным, в этом районе могут быть склады, возможно, логистические и таможенные.

Над местом происшествия видны темные клубы дыма.

Сейчас УНН пытается узнать официальную информацию по поводу пожара от ГСЧС.

