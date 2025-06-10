В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза баллистики
Киев • УНН
В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Сумскую область.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения, передает УНН.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги
В то же время в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Сумщину.
Также воздушная тревога объявлена в Запорожской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Силы обороны сбили 40 дронов из 4908.06.25, 09:15 • 4072 просмотра