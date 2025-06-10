В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения, передает УНН.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги - сообщили в Киевской ГВА.

В то же время в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Сумщину.

Также воздушная тревога объявлена в Запорожской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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