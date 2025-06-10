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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Воздушные силы сообщили о скоростной цели на Сумскую область.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: угроза баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения, передает УНН.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги 

- сообщили в Киевской ГВА.

В то же время в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Сумщину.

Также воздушная тревога объявлена в Запорожской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Силы обороны сбили 40 дронов из 4908.06.25, 09:15 • 4072 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Сумская область
Черкасская область
Кировоградская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Киев
Tesla
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