Силы обороны сбили 40 дронов из 49 8 июня 2025
Киев • УНН
В ночь на 8 июня российские войска атаковали Украину 49 дронами типа Shahed и другими БпЛА. Силы обороны сбили 40 вражеских дронов на востоке, юге, севере и в центре страны.
Украинские военные обезвредили 40 российских БпЛА из 49. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.
В ночь на 8 июня (с 21.00 7 июня) противник атаковал 49-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., а также противокорабельной ракетой Оникс (пуск из Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл.)
Основные направления воздушного удара – Харьковщина и Донбасс. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряны/подавлены РЭБ
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях.
Напомним
На Запорожье оккупанты атаковали дроном Степногорскую громаду: ранен 63-летний мужчина
Почти 200 боевых столкновений за сутки: рф атакует, ВСУ держат оборону на ключевых направлениях - Генштаб08.06.25, 08:42 • 950 просмотров