Силы обороны сбили 40 дронов из 49 8 июня 2025

Украинские военные обезвредили 40 российских БпЛА из 49. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

В ночь на 8 июня (с 21.00 7 июня) противник атаковал 49-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., а также противокорабельной ракетой Оникс (пуск из Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл.) - говорится в сообщении.

Основные направления воздушного удара – Харьковщина и Донбасс. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряны/подавлены РЭБ - информируют ПСУ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях.

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