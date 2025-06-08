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Силы обороны сбили 40 дронов из 49 8 июня 2025

Киев • УНН

 • 474 просмотра

В ночь на 8 июня российские войска атаковали Украину 49 дронами типа Shahed и другими БпЛА. Силы обороны сбили 40 вражеских дронов на востоке, юге, севере и в центре страны.

Силы обороны сбили 40 дронов из 49

Украинские военные обезвредили 40 российских БпЛА из 49. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

В ночь на 8 июня (с 21.00 7 июня) противник атаковал 49-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., а также противокорабельной ракетой Оникс (пуск из Крыма), двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 (пуски из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл.)

 - говорится в сообщении.

Основные направления воздушного удара – Харьковщина и Донбасс. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 22 — сбиты огневыми средствами поражения, 18 — локационно потеряны/подавлены РЭБ

- информируют ПСУ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях.  

Напомним

На Запорожье оккупанты атаковали дроном Степногорскую громаду: ранен 63-летний мужчина

Почти 200 боевых столкновений за сутки: рф атакует, ВСУ держат оборону на ключевых направлениях - Генштаб08.06.25, 08:42 • 950 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Курск
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Кх-59
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Крым
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