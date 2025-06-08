На Запоріжжі окупанти атакували дроном Степогірську громаду: поранено 63-річного чоловіка
Київ • УНН
У Запорізькій області ворог атакував FPV-дроном приватний будинок. Внаслідок атаки було поранено 63-річного чоловіка, будинок згорів повністю, потерпілого доправили до лікарні.
63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду Запорізької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, ворог атакував FPV-дроном приватний будинок у Приморському.
Будівля згоріла повністю. Чоловік отримав поранення
Він додав, що постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.
Нагадаємо
5 червня у Запорізькій області 67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Він їхав велосипедом біля Степногірська, коли росіяни скинули дрон.
Днем раніше внаслідок удару КАБами по одному із селищ Запорізької області постраждало двоє людей. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено автівку, в якій перебували люди, і розташовані поруч будинки.
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