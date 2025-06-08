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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 27353 перегляди

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На Запоріжжі окупанти атакували дроном Степогірську громаду: поранено 63-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 642 перегляди

У Запорізькій області ворог атакував FPV-дроном приватний будинок. Внаслідок атаки було поранено 63-річного чоловіка, будинок згорів повністю, потерпілого доправили до лікарні.

На Запоріжжі окупанти атакували дроном Степогірську громаду: поранено 63-річного чоловіка

63-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду Запорізької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог атакував FPV-дроном приватний будинок у Приморському.

Будівля згоріла повністю. Чоловік отримав поранення

- розповів Федоров.

Він додав, що постраждалого доправили до лікарні, де він отримує всю необхідну допомогу.

Нагадаємо

5 червня у Запорізькій області 67-річний чоловік загинув внаслідок атаки ворожого дрона. Він їхав велосипедом біля Степногірська, коли росіяни скинули дрон.

Днем раніше внаслідок удару КАБами по одному із селищ Запорізької області постраждало двоє людей. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено автівку, в якій перебували люди, і розташовані поруч будинки.

Окупанти знову обстріляли рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено авто03.06.25, 18:21 • 2954 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Запорізька область
Федоров Іван Сергійович
Tesla
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