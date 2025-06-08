В Запорожской области оккупанты атаковали дроном Степногорскую громаду: ранен 63-летний мужчина
Киев • УНН
В Запорожской области враг атаковал FPV-дроном частный дом. В результате атаки был ранен 63-летний мужчина, дом сгорел полностью, пострадавший доставлен в больницу.
63-летнего мужчину ранили в результате вражеской атаки на Степногорскую громаду Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг атаковал FPV-дроном частный дом в Приморском.
Здание сгорело полностью. Мужчина получил ранения
Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь.
Напомним
5 июня в Запорожской области 67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского дрона. Он ехал на велосипеде возле Степногорска, когда россияне сбросили дрон.
Днем ранее в результате удара КАБами по одному из поселков Запорожской области пострадали два человека. Взрывной волной и обломками были повреждены автомобиль, в котором находились люди, и расположенные рядом дома.
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