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В Запорожской области оккупанты атаковали дроном Степногорскую громаду: ранен 63-летний мужчина

Киев • УНН

 • 268 просмотра

В Запорожской области враг атаковал FPV-дроном частный дом. В результате атаки был ранен 63-летний мужчина, дом сгорел полностью, пострадавший доставлен в больницу.

В Запорожской области оккупанты атаковали дроном Степногорскую громаду: ранен 63-летний мужчина

63-летнего мужчину ранили в результате вражеской атаки на Степногорскую громаду Запорожской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг атаковал FPV-дроном частный дом в Приморском.

Здание сгорело полностью. Мужчина получил ранения

- рассказал Федоров.

Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где он получает всю необходимую помощь.

Напомним

5 июня в Запорожской области 67-летний мужчина погиб в результате атаки вражеского дрона. Он ехал на велосипеде возле Степногорска, когда россияне сбросили дрон.

Днем ранее в результате удара КАБами по одному из поселков Запорожской области пострадали два человека. Взрывной волной и обломками были повреждены автомобиль, в котором находились люди, и расположенные рядом дома.

Оккупанты снова обстреляли спасателей в Запорожье: повреждено авто03.06.25, 18:21 • 2954 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Запорожская область
Иван Федоров
Tesla
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