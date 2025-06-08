Сили оборони збили 40 дронів з 49 8 червня 2025

Українські військові знешкодили 40 російських БпЛА з 49. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

У ніч на 8 червня (із 21.00 7 червня) противник атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також протикорабельною ракетою Онікс (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.) - йдеться в повідомленні.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина та Донеччина.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ - інформують ПСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях.

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