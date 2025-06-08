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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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Сили оборони збили 40 дронів з 49 8 червня 2025

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

У ніч на 8 червня російські війська атакували Україну 49 дронами типу Shahed та іншими БпЛА. Сили оборони збили 40 ворожих дронів на сході, півдні, півночі та в центрі країни.

Сили оборони збили 40 дронів з 49

Українські військові знешкодили 40 російських БпЛА з 49. Про це УНН повідомляє з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

У ніч на 8 червня (із 21.00 7 червня) противник атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також протикорабельною ракетою Онікс (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.)

 - йдеться в повідомленні.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина та Донеччина.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- інформують ПСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях.  

Нагадаємо

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Курськ
Донецька область
Харківська область
Запорізька область
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Х-59
Онікс (протикорабельна ракета)
Крим
Україна
Tesla
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