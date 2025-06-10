У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: загроза балістики
Київ • УНН
У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Сумщину.
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння, передає УНН.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги
У той же час у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Сумщину.
Також повітряна тривога оголошена у Запорізькій, Полтавській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
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