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Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік
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Що увійде в 18-й пакет санкцій ЄС проти росії: повний перелік

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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: загроза балістики

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Сумщину.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: загроза балістики

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння, передає УНН.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги 

- повідомили у Київській МВА.

У той же час у Повітряних силах повідомили про швидкісну ціль на Сумщину.

Також повітряна тривога оголошена у Запорізькій, Полтавській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Сили оборони збили 40 дронів з 4908.06.25, 09:15 • 4072 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Сумська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Kyiv
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