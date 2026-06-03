В Херсоне из-за ночной атаки РФ погибла 86-летняя женщина, шесть человек пострадали
Киев • УНН
В Херсоне из-за ночной атаки погибла 86-летняя женщина, шесть человек ранены. Дрон попал в многоэтажку, что привело к травмам и отравлению угарным газом.
В Херсоне в результате ночной российской атаки погибла 86-летняя женщина, еще шестеро мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По словам Прокудина, в ночь на 3 июня российские войска атаковали Днепровский район Херсона с помощью беспилотников и артиллерии. В результате обстрелов погибла 86-летняя местная жительница.
Также пострадали шесть человек – мужчины в возрасте 43, 50, 73, 75 и 77 лет, а также 73-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что около 23:30 2 июня российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. По данным следствия, трое жителей получили ранения различной степени тяжести, еще у троих человек медики диагностировали отравление угарным газом. На момент атаки все находились в своих квартирах.
По факту обстрела начато досудебное исследование по статье о военном преступлении, повлекшем гибель человека. Правоохранители документируют последствия очередной атаки российских войск на гражданское население.
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