В Индии сожгли почти 2 500 рогов носорога, чтобы привлечь внимание к сохранению вида

Детали

Рога, которые сохранялись в течение многих лет, принадлежали носорогам, умершим естественной смертью, которые собирали по всему штату Ассам, а также от носорогов, конфискованных у браконьеров.

Ассам является домом для почти 2 500 однорогих носорогов и является крупнейшим в мире местом жительства этого редкого животного. Вооруженные охранники леса охраняют носорогов, но браконьерам все же удается убить некоторых из них.

Рога носорога продают браконьеры в Южной Азии, Китае, Вьетнаме и других странах из-за веры в то, что они содержат афродизиак и лечебные свойства. Продажа рогов незаконна в Индии.

Активисты решили сжечь рога, чтобы повысить осведомленность о необходимости защиты однорогих носорогов и прекращение браконьерства.

Rhinos are magnificent beasts!



Poaching & habitat loss are driving these distinctive creatures to the brink of extinction.



Assam govt burns 2,479 rhino horns in the presence of CM @himantabiswa to bust myths about the usefulness of the horns & prevent poaching. #WorldRhinoDay pic.twitter.com/4dqrTQMnCS

- PC Mohan (@PCMohanMP) September 22, 2021

Справка

Большая популяция однорогих носорогов когда-то была распространена по всей Азии, но из-за охоты и потери среды обитания до начала 1900-х годов их численность снизилась. За прошедшие годы строгая политика по охране окружающей среды увеличила популяцию носорогов, которая в настоящее время составляет более 3 500 особей.

В национальном парке Казиранга в штате Ассаме в настоящее время проживает более 70% оценочной популяции носорогов.