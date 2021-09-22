В Індії спалили майже 2 500 рогів носорога, щоб привернути увагу до збереження виду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У середу індійська влада спалили близько 2 500 рогів носорога, щоб привернути увагу до необхідності захисту цієї рідкісної тварини у Всесвітній день носорога. Про це пише УНН з посиланням на АР.
Деталі
Роги, які зберігалися протягом багатьох років, належали носорогам, померлим природною смертю, які збирали по всьому штату Ассам, а також від носорогів, конфіскованих у браконьєрів.
Ассам є домом для майже 2 500 однорогих носорогів і є найбільшим в світі місцем проживання цієї рідкісної тварини. Озброєні охоронці лісу охороняють носорогів, але браконьєрам все ж вдається вбити деяких з них.
Роги носорога продають браконьєри в Південній Азії, Китаї, В'єтнамі та деяких інших країнах через віру в те, що вони містять афродизіак і лікувальні властивості. Продаж рогів є незаконним в Індії.
Активісти вирішила спалити роги, щоб підвищити обізнаність про необхідність захисту однорогих носорогів і припинення браконьєрства.
Rhinos are magnificent beasts!
Poaching & habitat loss are driving these distinctive creatures to the brink of extinction.
Assam govt burns 2,479 rhino horns in the presence of CM @himantabiswa to bust myths about the usefulness of the horns & prevent poaching.#WorldRhinoDay pic.twitter.com/4dqrTQMnCS
Довідка
Велика популяція однорогих носорогів колись була поширена по всій Азії, але через полювання і втрати місця існування до початку 1900-х років їх чисельність знизилася. За минулі роки сувора політика з охорони навколишнього середовища збільшила популяцію носорогів, яка в даний час складає більше 3 500 особин.
У національному парку Казіранга в штаті Ассамі в даний час проживає більше 70% оціночної популяції носорогів.