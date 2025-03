В Індії спалили майже 2 500 рогів носорога, щоб привернути увагу до збереження виду

Деталі

Роги, які зберігалися протягом багатьох років, належали носорогам, померлим природною смертю, які збирали по всьому штату Ассам, а також від носорогів, конфіскованих у браконьєрів.

Ассам є домом для майже 2 500 однорогих носорогів і є найбільшим в світі місцем проживання цієї рідкісної тварини. Озброєні охоронці лісу охороняють носорогів, але браконьєрам все ж вдається вбити деяких з них.

Роги носорога продають браконьєри в Південній Азії, Китаї, В'єтнамі та деяких інших країнах через віру в те, що вони містять афродизіак і лікувальні властивості. Продаж рогів є незаконним в Індії.

Активісти вирішила спалити роги, щоб підвищити обізнаність про необхідність захисту однорогих носорогів і припинення браконьєрства.

Rhinos are magnificent beasts!



Poaching & habitat loss are driving these distinctive creatures to the brink of extinction.



Assam govt burns 2,479 rhino horns in the presence of CM @himantabiswa to bust myths about the usefulness of the horns & prevent poaching.#WorldRhinoDay pic.twitter.com/4dqrTQMnCS

— P C Mohan (@PCMohanMP) September 22, 2021

Довідка

Велика популяція однорогих носорогів колись була поширена по всій Азії, але через полювання і втрати місця існування до початку 1900-х років їх чисельність знизилася. За минулі роки сувора політика з охорони навколишнього середовища збільшила популяцію носорогів, яка в даний час складає більше 3 500 особин.

У національному парку Казіранга в штаті Ассамі в даний час проживає більше 70% оціночної популяції носорогів.