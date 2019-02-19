В Индии два военных самолёта столкнулись в воздухе

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Два самолета команды Suryakiran Aerobatic ВВС Индии потерпели крушение в городе Бенгалор на юге Индии во вторник, за день до открытия шоу Aero India. Об этом сообщил представитель полиции, передаёт УНН со ссылкой на местное телевидение NDTV.

Так, авария произошла около 11:50 по местному времени, во время репетиции на авиабазе Елаханка в северной части Бангалора.

По предварительным данным, двое из трех пилотов самолета благополучно катапультировались. Подробности относительно третьего пилота пока не известны.

В то же время, по информации ANI, в результате крушения пострадал один гражданский.

Aero India 2019 - крупнейшая в Азии выставка военной авиации пройдет с 20 по 24 февраля 2019 в Бангалоре - столице штата Карнатака на юге Индии, которая считается центром высокотехнологичной промышленности страны.

Как сообщал УНН, два самолета столкнулись в московском аеропорту

#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnataka pic.twitter.com/gJHWx6OtSm

— ANI (@ANI) 19 лютого 2019 р.

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