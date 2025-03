В Индии два военных самолёта столкнулись в воздухе

Так, авария произошла около 11:50 по местному времени, во время репетиции на авиабазе Елаханка в северной части Бангалора.



По предварительным данным, двое из трех пилотов самолета благополучно катапультировались. Подробности относительно третьего пилота пока не известны.



В то же время, по информации ANI, в результате крушения пострадал один гражданский.



Aero India 2019 - крупнейшая в Азии выставка военной авиации пройдет с 20 по 24 февраля 2019 в Бангалоре - столице штата Карнатака на юге Индии, которая считается центром высокотехнологичной промышленности страны.



#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnataka pic.twitter.com/gJHWx6OtSm

— ANI (@ANI) 19 лютого 2019 р.