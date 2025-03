В Індії два військових літаки зіткнулися в повітрі

Так, аварія сталася близько 11:50 за місцевим часом, під час репетиції на авіабазі Елаханка в північній частині Бангалора.



За попередніми даними, двоє з трьох пілотів літака благополучно катапультувалися. Подробиці відносно третього пілота поки не відомі.



У той же час, за інформацією ANI, в результаті аварії постраждав один цивільний.



Aero India 2019 - найбільша в Азії виставка військової авіації пройде з 20 по 24 лютого 2019 в Бангалорі - столиці штату Карнатака на півдні Індії, яка вважається центром високотехнологічної промисловості країни.



#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for # AeroIndia2019 . One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnataka pic.twitter.com/gJHWx6OtSm

- ANI (@ANI) 19 лютого 2019 р.