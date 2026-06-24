В больнице умер еще один раненый сотрудник гуманитарной организации на Херсонщине - ОВА

В больнице скончался специалист по разминированию норвежской гуманитарной организации NPA, который был ранен в результате российского обстрела Высокопольской общины. Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, пишет УНН.

Медики отчаянно боролись за жизнь 25-летнего парня, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Мои соболезнования родным и близким погибшего - заявил он.

Прокудин подвел итог, что в результате российской атаки погибли двое сотрудников Norwegian People’s Aid. Еще четверо специалистов получили ранения.

Напомним

Ранее УНН писал, что 24 июня российский обстрел убил работника гуманитарной организации Norwegian People's Aid в Новопетровке на Херсонщине, еще предварительно трое ранены,