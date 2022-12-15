Правительство Словакии проиграло парламентский вотум недоверия

Детали

В парламенте страны, состоящем из 150 мест, 78 депутатов проголосовали за свержение трехпартийного правительства меньшинства премьер-министра Эдуарда Хегера.

Падение правительства произошло после того, как три депутата от коалиции проголосовали против правительства.

Либеральная партия "Свобода и солидарность", требовавшая голосования, в сентябре вышла из состава коалиционного правительства. Глава "Свободы и солидарности" Ричард Сулик обвинил правительство в некомпетентности и потере антикоррупционного стремления.

"Наконец-то", - прокомментировал Сулик крах правительства.

Президент Зузана Чапутова должен назначить нового премьер-министра. Несколько оппозиционных и коалиционных партий заявили, что предпочли бы досрочные выборы. Для проведения таких выборов потребуется парламентское большинство в две трети голосов.

Чапутова может попросить правительство Хегера остаться в своей должности с ограниченными полномочиями до проведения досрочного голосования.

Согласно недавним опросам, у оппозиции есть хорошие шансы выиграть такое досрочное голосование.

"Это лучший рождественский подарок для народа Словакии", - сказал об итогах голосования бывший премьер-министр Петер Пеллегрини, возглавляющий левую оппозиционную партию "Голос – Социал-демократия".

Следующие регулярные парламентские выборы в Словакии пройдут не раньше февраля 2024 года.

Голосование стало последним шагом в продолжавшемся в Словакии политическом кризисе.

Дополнение

Перед свержением правительства "Свобода и солидарность" заявила, что не желает оставаться в коалиции из-за разногласий с министром финансов Игорем Матовичем, популистским лидером, чья партия "Обыкновенные люди" победила на парламентских выборах 2020 года.

Сулик столкнулся с Матовичем по ряду вопросов, в том числе по поводу того, как справиться с растущей инфляцией, вызванной высокими ценами на энергоносители на фоне вторжения россии в Украину. Они также не пришли к единому мнению о том, как реагировать на пандемию коронавируса.

"Свобода и солидарность" дали премьер-министру Хегеру крайний срок до конца августа, чтобы перетасовать кабинет и править без Матовича, заявив, что иначе четыре министра уйдут в отставку.

Партия "Простых людей" Матовича отвергла этот вариант. В последнюю минуту пытаясь спасти правительство, Матович подал в отставку в четверг, но было уже слишком поздно.

После победы на выборах в борьбе с коррупцией два года назад Матович заключил соглашение о правлении с консервативной партией "За народ", "Свобода и солидарность" и правой популистской группой "Мы - семья".

Те же четыре партии сформировали новое правительство под руководством Хегера, являющегося близким союзником Матовича и заместителем председателя его партии "Простых людей".

Некоторые нынешние лидеры оппозиции выступают против военной поддержки Украины и санкций Европейского Союза против россии.