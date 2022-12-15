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Уряд Словаччини програв парламентський вотум недовіри

Уряд Словаччини програв парламентський вотум недовіри

Київ • УНН

 • 575482 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Коаліційний уряд Словаччини впав після програшу парламентського вотуму недовіри у четвер, що може призвести до дострокових виборів, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

У парламенті країни, що складається зі 150 місць, 78 депутатів проголосували за повалення трипартійного уряду меншості прем'єр-міністра Едуарда Хегера.

Падіння уряду сталося після того, як три депутати від коаліції проголосували проти уряду.

Ліберальна партія "Свобода та солідарність", яка вимагала голосування, у вересні вийшла зі складу коаліційного уряду. Глава "Свободи та солідарності" Річард Сулик звинуватив уряд у некомпетентності та втраті антикорупційного прагнення.

"Нарешті", - прокоментував Сулик крах уряду.

Президент Зузана Чапутова має призначити нового прем'єр-міністра. Декілька опозиційних і коаліційних партій заявили, що віддали б перевагу достроковим виборам. Для проведення таких виборів буде потрібна парламентська більшість у дві третини голосів.

Чапутова може попросити уряд Хегера залишитись на своїй посаді з обмеженими повноваженнями до проведення дострокового голосування.

Згідно з недавніми опитуваннями, опозиція має добрі шанси виграти таке дострокове голосування.

"Це найкращий різдвяний подарунок для народу Словаччини", - сказав про підсумки голосування колишній прем'єр-міністр Петер Пеллегріні, який очолює ліву опозиційну партію "Голос - Соціал-демократія".

Наступні регулярні парламентські вибори у Словаччині відбудуться не раніше лютого 2024 року.

Голосування стало останнім кроком у політичній кризі, що тривала в Словаччині.

Доповнення

Перед поваленням уряду "Свобода і солідарність" заявила, що не бажає залишатися в коаліції через розбіжності з міністром фінансів Ігорем Матовичем, популістським лідером, чия партія "Звичайні люди" перемогла на парламентських виборах 2020 року.

Сулик зіткнувся з Матовичем з низки питань, у тому числі з приводу того, як впоратися з інфляцією, що росте, викликаною високими цінами на енергоносії на тлі вторгнення росії в Україну. Вони також не дійшли єдиної думки про те, як реагувати на пандемію коронавірусу.

"Свобода і солідарність" дали прем'єр-міністру Хегеру крайній термін до кінця серпня, щоб перетасувати кабінет і правити без Матовича, заявивши, що інакше чотири міністри підуть у відставку.

Партія "Простих людей "Матовича відкинула цей варіант. В останню хвилину намагаючись врятувати уряд, Матович подав у відставку у четвер, але було вже надто пізно.

Після перемоги на виборах у боротьбі з корупцією два роки тому Матович уклав угоду про правління з консервативною партією "За народ", "Свобода та солідарність" та правою популістською групою "Ми - сім'я".

Ті ж чотири партії сформували новий уряд під керівництвом Хегера, який є близьким союзником Матовича та заступником голови його партії "Простих людей".

Деякі нинішні лідери опозиції виступають проти військової підтримки України та санкцій Європейського Союзу проти росії.

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