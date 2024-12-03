В ПЦУ уверены, что большинство украинцев будут праздновать Рождество 25 декабря

Священник ПЦУ Георгий Коваленко уверен, что абсолютное большинство украинцев будут праздновать Рождество 25 декабря. По его словам, это традиция культурно-политического пространства, к которому движется Украина. Об этом Коваленко сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Здесь как раз никаких вопросов и проблем нет. Весь мир, в том числе и большинство православных церквей мира празднуют Рождество 25 декабря. Это еще и, условно говоря, традиция того культурно-политического пространства, к которому мы движемся, западного мира. Западный мир весь празднует 25 декабря", - отметил Коваленко.

Он добавил, что это еще и современная традиция относительно елок, рождественских ярмарок. И в этом есть вообще не религиозная подоплека.

И все это создает праздничное настроение именно 25 декабря. И очень хорошо, что и Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая церковь приняли это решение, о необходимости которого говорилось уже много лет и теперь с этим нет проблем

Напомним

В Украине празднование Рождества 25 декабря уже стало официальной традицией. Это было сделано с целью сближения с западной христианской традицией и поддержки европейского вектора развития страны.

Реакция общества на это решение была смешанной: часть людей поддержала перенос празднования, видя в этом шаг к единству с большинством стран Европы, тогда как другие, в частности сторонники московского патриархата, выражали недовольство, подчеркивая важность сохранения старых традиций. В то же время для многих украинцев новая дата празднования стала символом независимости от российских влияний и восстановления собственной церковной идентичности.