"Укрзализныця" получит 4 млрд грн кредита от "Укргазбанка"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. ПАО "Укрзализныця" заключило с АБ "Укргазбанк" соглашение о привлечении кредитных ресурсов на 4 млрд грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укрзализныци".
По данным ведомства, 27 декабря 2016 года ПАО "Укрзализныця" и АБ "Укргазбанк" подписали кредитный договор, предусматривающий предоставление финансирования обществу в размере 4 млрд грн на срок пять лет.
В ведомстве отметили, что данный кредит является первым привлечением заемных средств с момента создания Общества. В рамках заключенного договора "Укрзализныця" и "Укргазбанк" окончательно урегулируют вопрос о реструктуризации просроченного финансового долга, предварительно созданного железными дорогами Украины, правопреемником которых является общество, перед банком на сумму около 520 млн грн.
Привлечение кредита от "Укргазбанка" является одним из этапов реализации программы реструктуризации местного долга Общества, которую члены правления "Укрзализныци" представили 22 ноября 2016 года в Лондоне во время встречи с бондхолдерами.